德銀預測美國最快於明年陷入衰退　失業率在2024年急升

據《新浪財經》報道，德意志銀行經濟學家David Folkerts-Landau和 Peter Hooper在周二（5日）發布的一份報告中說，隨着美國聯儲局提高利率，以應對居高不下且不斷攀升的通貨膨脹，美國明年將陷入衰退。

他們預計，聯儲局將在接下來的三次會議上每次加息50個基點，並在明年年中達到3.5%以上的峰值。聯儲局的聯邦基金利率目標目前是0.25%至0.5%，美聯儲上個月上調該利率。

德意志銀行是最早預測美國經濟衰退的主要銀行之一。4月4日，高盛以Jan Hatzius為首的經濟學家在一份報告中表示，經濟低迷遠遠不是不可避免，部分原因是消費者和公司囊中現金充裕。

料明年底時聯儲局資產負債表降2萬億美元

除了聯儲局加息之外，德意志銀行還預測，到明年年底，美聯儲將把8.9萬億美元的資產負債表減少近 2萬億美元，這相當於三到四次的加息25個基點。

Folkerts-Landau和Hooper在報告中寫道，預計到明年年底和2024年初，聯儲局額外的收緊政策將對美國經濟造成重大打擊。

根據預測，美國失業率將在2024年急劇上升至4.9%。3月份的失業率為3.6%。

10年期美國國債收益率今年料將攀升至3.3%，隨着經濟衰退的到來，到2023年的夏天，股市將出現大約20%的暫時性下跌。

Folkerts-Landau是德銀集團首席經濟學家。前美聯儲官員Hooper則是該公司全球經濟研究主管。