胡潤榜出爐　李嘉誠為全球房地產首富　許家印身家大減1500億元

胡潤發布《2022胡潤全球房地產企業家榜》，全球前100名房地產企業家總財富4.2萬億元人民幣（下同），中國以擁有52位企業家位居榜首；美國次之，有17位企業家；英國以8位排名第三；印度以6位排名第四。

過去一年富豪們財富平均增長5%，其中，中國房地產企業家財富平均縮水3%，美國房地產企業家財富平均增長10%。

香港成為「全球房地產企業家之都」，共有14位居住於此，包括前十名中的4位；深圳第二，有11位；紐約第三，有9位；倫敦第四，有8位；北京第五，有5位。

當中，長和（0001）創辦人李嘉誠以2,050億元的財富成為全球房地產首富；恒地（0012）創辦人、人稱「四叔」的李兆基以1,700億元排名第二；碧桂園（2007）楊惠妍以1,650億元排名第三。

吳光正身家增300億元

57位企業家財富比去年增長，增長最多的是來自中國的會德豐主要股東吳光正，增長了300億元；其次是美國Public Storage的Tamara Gustavson，增長了200億元。

36位企業家財富比去年下降，其中中國佔三分之二，共24位。財富下降最多的是恒大（3333）的許家印，減少了1,500億元。