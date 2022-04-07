Rose Ma、193胞妹出盲盒NFT　最高級通行證可與偶像見面｜溫多娜

近年不少藝人都涉足NFT（非同質化代幣）項目，最近就有Rose Ma馬俊怡、口罩小姐馮寶欣、193胞妹郭嘉盈，以及Renee李蔓瑩，將會參與NFT 項目《Asia Crypto Girls》的首個系列。

《Asia Crypto Girls》由NFT交易平台Naffiti策劃，目標為女藝人提供展示真我平台。首個系列將有2,000個DAO通行証去展示Rose Ma、馮寶欣、郭嘉盈﹑李蔓瑩的不同魅力，了解她們內心想法及進入「元宇宙」。

每位各佔500個，以盲盒形式推出，白名單預售價格為 0.05ETH（約1,253港元），公開發售價格為 0.1ETH（約2,500港元）。

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該系列分為四個等級，每個等級都有不同福利，如進入MetaMembers俱樂部、未來特別項目的白名單／空投和親筆簽名通行證等，每位女藝人亦只有一張SSS級通行證，這亦是所有通行證中的最高級別。

持有SSS通行證的會員，將獲得1ETH並可以參與偶像見面會，若持有最少三張同藝人而不同級別的通行證， 即可於Discord獲得特別身份「The Collector」、SS 級別的福利及參與偶像見面會。