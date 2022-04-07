許正宇籲金融業界在周五至下周日連續進行自我檢測

財經事務及庫務局局長許正宇於網誌內指出，金融業界是香港重要的持份者，大家都在抗擊新冠病毒這場戰役中作出重要貢獻。他亦感謝不少銀行、證券、保險及強積金業界早前按照政府及監管機構的呼籲，實施「疫苗通行證」安排，並進一步推動員工接種加強劑，鞏固香港整體的抗疫「防護牆」。

他又指出金融業界在疫情高峰期間亦不斷審視內部員工安排及其營運持續計劃（Business Continuity Plan），除負責關鍵職能的人員外，加緊壓縮需要在辦公室上班的人員數目，協助社會整體減低病毒傳播風險。

政府早前公布，將於4月8日至10日（本周五到周日）這三天期間，推動全港市民每日自我進行快速抗原測試（RAT），以了解是否受感染。大力推廣使用RAT的做法獲得內地援港專家支持，有助盡早為受感染者安排適切家居支援、隔離或治療，早日切斷新冠病毒的傳播鏈。全港市民連續三天自我進行RAT，有如拍一張照片檢視香港整體人口的受感染比例，對政府制訂進一步的抗疫措施，十分有幫助。

政府在4月2日開始在全港派發附有20套RAT的「防疫服務包」。他指出早前亦帶領財庫局團隊，走訪位於九龍城區的「三無」大廈及樂善堂過渡性社會房屋「樂屋」，向基層家庭朋友逐家逐戶派發服務包。政府透過不同途徑，向全港18區所有住戶派發約350萬個「防疫服務包」，相信你和家人會陸續收妥。他亦參與了由金融服務界李惟宏議員安排的派發抗疫物資義工活動，親身感受到業界齊心抗疫，守護香港的熱情和努力。

他呼籲所有金融業界同仁發揮團結抗疫的精神，齊心於未來三天自我進行RAT。在中央全力支持下，結合全港眾志成城的力量，必定能早日戰勝疫情，幫助社會盡快復常。