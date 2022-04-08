用人民幣購買俄羅斯煤炭及石油　《彭博》：產品會4月到達中國

在俄羅斯與烏克蘭衝突之際，中俄維持能源貿易，用人民幣支付的俄羅斯煤炭和石油即將開始流入中國。

據《彭博社》周四（7日）報道，中國諮詢公司汾渭能源訊息服務稱，幾家中國公司在3月用人民幣購買了俄羅斯煤炭，首批將於4月到達。貿易商稱，這將是自美國和歐洲制裁俄羅斯並把幾家俄羅斯銀行逐出國際金融體系以來，首批支付貨幣為人民幣的大宗商品出口。

俄羅斯原油賣家也向中國買家提供了人民幣付款選項。據知情人士透露，首批用人民幣購買的ESPO原油將於5月份交付地方煉廠。

長期以來，美元在全球貿易中的主導地位及其賦予美國的政治影響力，如今在西方制裁俄羅斯之際，正在加快改變現狀。莫斯科向印度石油買家提供了盧比-盧布支付選項，而且沙特阿拉伯正在與中國磋商用人民幣給其部分原油定價的事宜。

人民幣不太可能對美元的主導地位構成巨大挑戰，至少在短期內如此。根據國際清算銀行（BIS），2019年的外匯交易有88%使用了美元，而使用人民幣的則只佔4.3%。

俄為內地煤炭第二大供應國

汾渭能源稱，用人民幣購買的既有冶金煤也有動力煤。這些交易傳統上是用美元結算的，但在美國和歐洲把俄羅斯的銀行逐出SWIFT銀行間報文系統後，許多中國買家臨時停止了購買。

俄羅斯去年是中國的第二大煤炭供應國，填補了中澳貿易爭端留下的缺口。中國煤炭市場網3月稱，運力不足、煤質和結算問題等障礙，使得短期俄煤進口量明顯增加仍有一定難度。