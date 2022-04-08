美國擬每月縮表950億 半年三度放石油儲備破紀錄｜巨子一周點評

俄烏戰爭持續一個多月，至今未有停火跡象。能源價格急升，觸發美國政府半年來第三度釋放石油儲備，規模一次比一次龐大。面對通脹升至四十多年高位，聯儲局「收水」壓力加劇，最新會議紀錄顯示，點出了縮減資產負債表（縮表）規模金額上限可增至每月950億美元，較上一次縮表時的上限500億美元，接近快了一倍。聯儲更為急進縮表，引起對環球資金流動緊縮的憂慮，美國國債息率抽高至三年高位。



1、美債息升破2.6厘創三年高 主因Fed準副主席一席話｜巨子點評

再有兩名立場傾向寬鬆貨幣政策的聯儲局官員，轉向加入「鷹派」陣營，提倡加快加息。當中一位更是即將成為美聯儲「頭號副手」，獲拜登提名出任聯儲局副主席的布雷納德。（了解更多）

2、世界是否走到「逆全球化」的臨界點？｜巨子點評

戰場之外，帶給全球的衝擊是：打的是烏克蘭，制裁的是俄羅斯，但破壞的是全球秩序。讓人感到悲哀的是，全球化就這樣成為了武器。全球化，讓世界成了一個地球村。今天也因全球化，見證了「美元武器化」與「大宗商品武器化」的正面衝突。（了解更多）

3、100 VS 300萬桶 從數字看拜登半年內第三次釋石油儲備｜巨子點評

對於國際油價而言，更具決定性的因素，是作為第三大石油生產國的俄國，會否全面受到石油出口封鎖，以及以沙特為首的產油國會否增產。（了解更多）

4、清明節消費鋭降 中國經濟下行壓力增大｜巨子點評

政府允許企業拖欠工資，但銀行不會停止計息，不會輕易允許老百姓停車貸停房貸。在收入下降而剛性支出不變的情況下，社會消費很可能會進一步降低。很容易會達到居民和企業部門「收入-支出」層層遞降的惡性循環。（了解更多）

企業點評

1、孟晚舟升任華為輪值董事長 接班任正非更進一步｜企業熱評

任正非曾這樣評價輪值董事長機制： 最主要是保護幹部，不能一朝天子一朝臣。當孟晚舟這次成為華為輪值董事長，也就是最核心的「三人小組」一員，事實上就是從父親手上接過了華為的權力棒。（了解更多）

2、馬斯克狂買推特股票入主董事會 屠龍英雄會否變惡龍

當馬斯克進入到董事會之後，以他一貫的強硬性格，加上其擁有的八千萬粉絲，推特這位現任CEO的日子應該是極不好過。（了解更多）

3、劉強東卸任CEO早有伏筆 徐雷如何開創新局面│企業熱評

接任京東集團CEO的徐雷將如何處理「大裁員」後的京東業務板塊，是各方關注焦點。（了解更多）