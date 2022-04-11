美元突破一百大關　港股升幅料受限　留意銀行及內房股｜港股早評

恒指上周失守二萬二後，料走勢繼續好淡爭持，市場焦點放在俄烏戰局，美國加息步伐，以及中概股美國審計問題之上。聯儲激進加息的預期，刺激美國10年期債息升穿2.7厘，創3年高位，帶動美元指數升破一百大關，近兩年最強。美匯走強會帶動資金流出新興市場股市，將限制大市上升空間。個股方面，可留意上周表現突出的內房股，可否延續升勢，以及債息上升對國際銀行股料有利。



聯儲激進加息的預期，刺激美國10年期債息升穿2.7厘，創3年高位，帶動美元指數升破一百大關，近兩年最強。美匯走強會帶動資金流出新興市場股市，將限制大市上升空間。（資料圖片）

市場對聯儲激進加息的預期發酵，上周五美股三大指數收市個別發展，納斯達克指數跌1.3%，不過道指一度升逾320點，收市升幅收窄至137點，主要受惠摩根大通和高盛等銀行股帶動。

俄羅斯：對烏克蘭軍事行動或於可預見未來將結束

不過，今日港股能否延續周五的反彈，可看市場如何消化俄烏戰事有進展的消息。俄羅斯指出對烏克蘭的「特別軍事行動」或會在可預見的未來結束。 因其目標正在實現，俄羅斯軍方及和談代表都正展開工作。

奧地利總理內哈默今日會訪問莫斯科，與俄羅斯總統普京會面，將成為俄羅斯出兵烏克蘭以來，第一位訪問俄羅斯並與普京會面的歐盟國家領導人。（AP）

俄羅斯早前承認其軍事進展未如理想，克里姆林宮發言人Dmitry Peskov指部隊損失慘重，對不斷上升的死亡人數表示遺憾。

另外，奧地利總理內哈默今日會訪問莫斯科，與俄羅斯總統普京會面，將成為俄羅斯出兵烏克蘭以來，第一位訪問俄羅斯並與普京會面的歐盟國家領導人。內哈默表示，主動提出訪問俄羅斯，以促進俄羅斯和烏克蘭展開對話並停火。

中證監:推動中美審計監管合作取得成果

另一方面，對於中概股在美國上市面對的審計問題，中證監主席易會滿周六(9日)在會上表示，按照尊重國際慣例，遵守國內法規的原則，推動中美審計監管合作取得成果，為資本市場高水平開放，構建可預期的國際監管環境。

他又指，中國資本市場高水平開放步伐不會變，加快推動企業境外發行上市監管新規落地，保持境外上市渠道的暢通，支持內地企業依法合規利用兩個市場、兩種資源更好發展。

內房及物管股，碧桂園服務一周累升逾21%，分析料未來有60多個城市有望放鬆調控政策。（資料圖片）

內房股上周表現強 碧桂園服務周升逾22%

焦點股份方面，內房及物管股上周向好，全周三大升幅藍籌，全線為內房及物業管理股。表現最佳的是碧桂園服務，一周累升逾21%，中海外及碧桂園全周亦累升13%-15%。

留意匯豐能否跟隨國際同業升勢

股價造好主因市場憧憬內地城市放寬限購措施，浙江衢州已成為全國首個全面放開樓市限售限購政策的城市，分析料未來有60多個城市有望放鬆調控政策。

另一方面，國際銀行股亦可留意，因美國債息創3年高位，對銀行股息差收入有利，上周美股市場上，花旗集團、摩根大通和高盛等銀行股皆向好，今日可留意匯豐銀行能否跟隨國際同業升勢。