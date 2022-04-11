零售綠債料月底前重推　保底息率上調至2.5厘　中銀估超購3至5倍

政府重啟發行零售綠色債券，發行額是150億元，保底息率上調至2.5厘，年期3年，每手1萬元。認購日期待公布，料本月底前接受市民認購。

債券年期為3年，債券持有人將每6個月獲發一次與本地通脹掛鈎的利息，息率不會少於2.5厘。

財政司司長陳茂波昨日（10日）於網誌表示，考慮到疫情已逐步改善，將在短期重啟這批政府零售綠債的發行。這次的零售綠債發行額是150億元，並可按認購情況加碼至最多200億元。此發行額度是將上個財政年度暫時押後了的60億元發行額度，與今個財政年度的新額度合併處理。這安排可減省發行成本及行政工作，時間上預留較大彈性，供稍後發行通脹掛勾債券及銀色債券。

他指，考慮到利率趨升的背景，這批零售綠債的最低年息率將由2厘上調到2.5厘，債券年期維持三年，每半年派息一次，息率與本地通脹掛鈎，預計在本月底或之前接受認購申請。

中銀料零售綠債超額認購3至5倍

去年政府發行的第八批iBond（4246），認購人數約71萬人，涉額539.48億元，皆創歷年新高；最終其發行額提高至200億元，散戶每人最多獲派3手，政府債券似乎越來越受市民歡迎。

中銀香港（2388）個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，綠色產品及零售債券在過往一兩年愈來愈受市場歡迎。今次特區政府發行零售綠色債券的發行額由60億港元提升至最多200億港元，最低保證回報亦由2%增加至2.5%，加上市場預期通脹緩緩升溫，客戶取得浮式回報機會增加。

周國昌續稱，香港息口未必跟隨美國加息幅度及速度，港元定期存款普遍仍然低於1%。因此相比下，今次綠色債券會受市場歡迎，預計吸引超過70萬人申請，線上申請比率超過八成，總認購金額亦預期會超額3至5倍。