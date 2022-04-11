年輕時曾豪花10億於紅酒　大劉周三再拍賣珍藏名釀　估值逾2400萬

近年奢侈品有價有市，單是去年三大拍賣行的總拍賣成交額便高達150億美元，創歷史新高。踏入2022年，環球經濟不算好景，但拍賣勢頭依然向好。眾所周知，本地富豪劉鑾雄（大劉）收藏品豐富，近日罕有「割愛」拍賣！繼早前《香港01》專欄作家珍姬蜜報道，大劉將拍賣中國珍瓷後，他本周三更「搶先」夥拍佳士得，舉辦「劉鑾雄顯赫佳釀珍藏」專拍，共有89項拍品，總估值超過2,400萬元，亦即每項拍品平均價值27萬元！

佳士得本周三舉辦「劉鑾雄顯赫佳釀珍藏」專拍，共有89項拍品，總估值超過2,400萬元。（資料圖片）

細閱佳士得的資料，大劉拿出來拍賣涵都是傳統名釀，主要來自法國布根地（Burgundy / Bourgogne）特級（Grand Crus）及一級莊園（Premier Crus），以及波爾多（Bordeaux）位列一級的酒莊。其中一款明星酒品DRC Romanée-Conti（1989-2005），屬已故神級傳奇人物布根地釀酒師Henri Jayer的出品，至今可謂一瓶難求。其中，2002年的DRC Romanée-Conti估價高達45萬元。

另一瓶1986-1999大瓶裝（1.5公升）Henri Jayer Vosne-Romanée Cros-Parantoux亦是焦點所在，Cros Parantoux莊園於Vosne-Romanée村內屬一級莊園，該莊園所種植的黑皮諾（Pinot Noir）葡萄果實十分高質，用作釀成具備陳年潛力的酒體豐厚紮實的紅酒，地位與特級莊園相差無幾。

大劉曾稱自己年輕愛開派對，至少花費10億以上買紅酒！（佳士得圖片）

料跟隨猛人過檔 夥佳士得「賣酒」

翻查資料，大劉並非首次拍賣紅酒，過往亦曾在蘇富比拍賣不少名貴法國紅酒。來到2022年，改由佳士得拍賣。據悉佳士得從蘇富比「挖角」，把對手名酒部的掌舵人貝安霖（Adam Bilbey）招攬旗下，今年1月起在佳士得出任全球珍罕名釀及烈酒部主管。

實情大劉早年接受媒體訪問時指，自己花費在紅酒收藏的費用驚人，年輕時因愛開派對而不斷買下不同牌子和年份的靚紅酒，至少花費10億元以上，難怪獲歐美媒體評為全球十大收藏家之一！