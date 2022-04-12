國務院最新發聲：嚴禁擅自關閉高速公路　不得隨意限制貨車通行

中國國務院發布《應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯防聯控機制關於切實做好貨運物流保通保暢工作的通知》（簡稱通知），要求要全力暢通交通運輸通道，優化防疫通行管控措施，全力組織應急物資中轉，切實保障重點物資和郵政快遞通行，加強從業人員服務保障，着力紓困解難維護行業穩定，精準落實疫情防控舉措。

《通知》10大重點表述：

1、嚴禁擅自阻斷或關閉高速公路、普通公路、航道船閘。不得擅自關停高速公路服務區、港口碼頭、鐵路車站和航空機場，或擅自停止國際航行船舶船員換班。

2、要科學合理設置防疫檢查點並及時通報設置情況，高速公路防疫檢查點應設在收費站外廣場及以外區域，具備條件的地方要配套設置充足的貨車專用通道、休息區。

3、不得隨意限制貨運車輛和司乘人員通行，不得以車籍地、户籍地作為限制通行條件，不得簡單以貨車司乘人員、船員通信行程卡綠色帶*號為由限制車輛船舶的通行、停靠。

4、對來自涉疫地區的內貿船舶，實行非必要不下船、非必要不登輪，推行非接觸式作業，確保港口運行正常。

5、將郵政、快遞作為民生重點，切實保障郵政、快遞車輛通行。

6、要為因疫情滯留在封閉區域、防疫檢查點、公路服務區等地的貨車司乘人員、船員提供餐飲、如廁等基本生活服務，確保各項服務措施及時有效落實。

7、引導金融機構創新符合交通運輸業特點的動產質押類貸款產品，盤活車輛等資產，對信用等級較高、承擔疫情防控和應急運輸任務較多的運輸企業、個體工商户加大融資支持力度。

8、各地區要鼓勵政府性融資擔保機構為符合條件的運輸企業提供融資增信支持，依法依約及時履行代償責任，積極幫助有關企業續保續貸。

9、金融機構要將普惠型小微企業貸款適當向運輸企業和個體工商户傾斜，主動跟進並有效滿足其融資需求，做好延期還本付息政策到期後相關貸款的接續轉換。

10、在綜合考慮自身經營狀況和客户還款能力基礎上，鼓勵金融機構降低實際貸款利率，適當減少收費。

《通知》要求，全力暢通交通運輸通道。嚴禁擅自阻斷或關閉高速公路、普通公路、航道船閘。不得擅自關停高速公路服務區、港口碼頭、鐵路車站和航空機場，或擅自停止國際航行船舶船員換班。