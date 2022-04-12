港股升幅擴大至近200點　國指逼近7300點｜持續更新

美股三大指數續向下走，納指跌超2%，道指亦插超過400點。恒指夜期曾低見21109點，隨著內地恢復審批遊戲版號，加上中證監發聲撑股市，夜期一度反彈近400點。



【15:05】港股升幅擴大至近200點

港股升幅擴大，最新報21404點，升195點，國指升7296點，升88點，科指升87點，報4278點。

【13:52】港股轉跌為升

港股轉跌為升，恒指最新報21276點，升68點，國指報7238點，升30點，科指升27點，報4218點。

【13:05】午後跌幅擴大

恒生指數午後跌幅擴大至逾200點，失守21000點關口。

科技股表現相對硬淨，網易仍升約2.6%；騰訊則升1.7%；京東（9618）亦跌約1.6%。

快手跌幅維持逾一成以上，低見57.55元，成交額達32億元。

【11:20】倒跌近200點

港股早段一度升近200點，最新已見倒跌，跌幅接近200點，低見21011點，創近一個月盤中新低。

聯想（0992）跌超5%，報7.69元，成交額1.68億元。快手（1024）急跌10%，低見57.95元，逼近3月15日的歷史低位54.65元。商湯（0020）亦跌逾9%，低見5.09元。

以上三隻均為恒生科技指數成份股，拖累科指跌1.3%，報4137點。

【10:00】內房股受壓

內房股個別發展，藍籌碧桂園（2007）跌約3%，於6元關口上下爭持。

旭輝（0884）跌近7%；龍光（3380）跌逾半成；新城發展（1030）跌逾3%。

恒指早段曾升逾200點，高見21429點，及後快速回落，升幅一度收窄至6點，最新仍升約50點，報21255點，成交額達284億元。

【09:20】港股高開70點

恒生指數開報21279點，升70點或0.33%，成交額26億元。

網易（9999）高開4.5%，報148.8元。相隔8個月，中國國家新聞出版署恢復審批遊戲版號。4月份國產網路遊戲審批信息，共有45款遊戲獲批，惟當中未有騰訊（0700）、網易旗下遊戲。

騰訊亦升近3%，報363.8元，成交額3.84%。嗶哩嗶哩（9626）急升12.9%，報211元。