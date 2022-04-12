機構料TikTok今年廣告收入增至110億美元　超出Twitter及Snap總和

據研究公司Insider Intelligence稱，2022年，字節跳動旗下的TikTok的廣告收入可能會增長兩倍至110億美元以上，超過其競爭對手推特和Snap Inc的總和，相當於兩個推特公司的廣告營收。

作為目前全球最受歡迎的社交媒體應用程序之一，TikTok已經擁有超過10億活躍用户。

Insider Intelligence分析Debra Aho Williamson表示：「TikTok的用户群在過去幾年裏呈爆炸式增長，用户花在這款應用上的時間非常長。」

2022年，推特和Snapchat預計將分別產生55.8億美元和48.6億美元的廣告收入，兩者的廣告收入總和仍低於TikTok的預計廣告收入110億美元。

半數廣告收入來自美國

儘管美國監管機此前一直擔心美國的用户數據轉移問題 ，但TikTok在今年的廣告收入預計將有近60億美元（佔總收入的一半以上）來自美國。

Sensor Tower 商店情報數據顯示，2022年3月，抖音及其海外版TikTok以超過6,300萬下載量，蟬聯全球移動應用（非遊戲）下載榜冠軍，較2021年3月按年增長9.1％。其中，抖音的下載量佔11.2％，TikTok美國市場的下載量佔比為10.7％。

2022年第一季度，抖音及其海外版TikTok一直保持着非遊戲應用類別中總營收和蘋果商店營收最高的位置。在谷歌商店和蘋果商店中，TikTok的消費者本季度共創造了8.21億美元的支出。