恒生投資：料港股大底已見　市賬率仍不足0.9倍　料下半年好轉

恒生投資管理發表第二季市場展望，該行認為恒生指數在18000點左右水平已經見底，但預計第二季港股仍然處於上落市格局，至下半年才有望好轉。

恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝指出，當恒生指數跌至約18000點時，市賬率已跌穿0.8倍，他形容當時情況是非理性拋售，相信已經見底。不過，由於現時市場仍受制於多重風險因素，目前恒指市賬率僅得0.88倍，認為今季維持上落市格局，當俄烏局勢、內地疫情等風險穩定，下半年或見好轉。

下半年市況好轉 反彈或很迅速

薛永輝強調，「反彈都可以彈得好快」，尤其是A股市場，建議投資者要注意。

日前內地重新審批遊戲版號，薛永輝認為有關監管政策放寬將有利中資股表現，相信這方面的利好，將大於因為加息而對科技股帶來的衝擊。

對於中國走向寬鬆政策，薛永輝預期今年會陸續推出相關措施，包括減息降準，以至鼓勵銀行放貸及容許企業發債融資等。

核心投資+防禦性行業投資

恒生投資管理提出，在核心投資策略方面，專注投資得益於中國長遠結構性增長，以及受政策支持的企業，包括體育用品、人工智能、5G通訊、自動化製造、半導體、軟件、新能源生產、新能源車動力電池製造、新能源汽車製造。

防禦性行業投資策略方面，則留意乳製品、啤酒、受政府政策支援的房地產工業，以及個別銀行金融股。