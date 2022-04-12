美十年期債息料突破3厘　高通脹勢成股債大敵｜財經評論

環球股債市場，經歷十年一遇的變化，首先是美聯儲急速收水的部署，令美國具指標性的十年期債息，由3月初的僅1.7厘左右，在短短一個月間急升1厘，最新突破2.8厘，見三年高位。更甚者，是美債息升至超越同樣年期的中國國債，是2010年以來，首次出現美國國債利率高於中國的局面。面對匯市及債市罕有變動，專家相信美國通脹尚未見頂，美債息勢將進一步突破3厘，加劇股市沽壓。



逾十年一遇的匯市及債市變動，為環球資金流向掀起新一輪轉向。和美國一樣飽受通脹壓力的歐洲市場，同樣亦面對債息抽高的局面。作為歐元區指標的德國10年期公債收益率，一度觸及2015年9月以來最高的0.819厘。法國10年期公債收益率一度破1.3厘，短暫觸及2015年7月以來高位。

美國債息升至超越同樣年期的中國國債，是2010年以來首次。(巨子製圖)

美國債息抽升 歸因通脹持續九個月超過5%

美國債息抽升，罕有地高於同期中國債息，歸根究底原因在於美國「通脹猛於虎」，屢創四十年高。美國物價水平持續高企，通脹率已經連續九個月超過5%，即是衣食住行等物價成本，較一年前加價逾5%，而且升勢未有消退跡象。

物價上升壓力觸發聯儲局的加息收水部署，愈來愈急進。聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）立場，自去年底已經由鴿轉鷹，更揚言不排除今年每次議息會議都加息，市場最新預期，今年聯儲局的累計加息幅度，將達到1.75厘。

加息之外，美聯儲對於縮減資產負債表規模的步伐，亦會較上次周期加快一倍。上周四（7日）聯儲局公布的上月會議紀錄顯示，對於每月的縮表金額上限，訂於950億美元，當中會是每月減少Fed持有公債最多600億美元，以及減少購買抵押貸款證券（MBS）最多350億美元。

若果落實，將較上一次縮表時的上限500億美元，「收水」速度接近快了一倍。

美聯儲一向是美國國債的大買家，當聯儲局都不再買債後，國債市場面臨的拋售壓力倍增。加上，美國的通脹壓力未見好轉，特別是俄烏開戰超過45日，歐美對俄國的經濟及能源制裁，令天然氣、石油等價格急升至多年高位，進一步削弱債券的吸引力。

通脹是債券的最大敵人，美國債市面對「通脹+聯儲局減持」兩方面利淡夾擊，分析相信債息將持續上升，令美國政府財政成本加劇，因今年美國國債總額首次突破30萬億美元，創歷史新高。

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，現時美國通脹及債息抽高，相信美國十年期債息，會進一步突破3%，股票市場難言樂觀。（資料圖片）

上商林俊泓：料美債息突破3厘 股市難樂觀

上商研究部主管林俊泓接受訪問時表示，相信美國十年期債息，會進一步突破3厘水平，原因是美國的通脹居高不下，令到美國需要加快收水。在現時俄烏戰局下，市場對美國通脹見頂的時間，進一步推遲，因為油價上升，帶動其他原材料及工資上升的壓力，傳導效應持續存在，令到即使未來原材料價格見頂後，通脹仍要維持一段時間，方會回落。

美國通脹及債息抽高，股票市場難言樂觀。特別是過去十年美股市場經歷大牛市後，投資者着眼於高通脹情況下，對企業盈利的損害。關注本周開始美股踏入業績期，相信會顯示企業盈利增長放慢。

美股踏入業績期，本週摩根大通、貝萊德、高盛集團及美銀等大型金融公司將公布業績。數據顯示，分析師估計，標準普爾500指數成份股公司第一季度的利潤較去年增長4.5%；不過，行業分布上，預計金融、非必需消費品和通信服務部門的利潤將有所下降。隨着美國企業公佈季度業績，投資者將焦點在於企業如何應對從能源到勞動力等各方面成本上漲的跡象，能否加價將成本壓力轉嫁。