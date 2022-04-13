馬斯克延遲披露Twitter持股　遭公司一名股東起訴

馬斯克因延遲披露推特（Twitter）股份持有情況而被該公司一名股東起訴。該股東聲稱，馬斯克延遲披露其擁有這家社交媒體公司5%以上的股份，人為地壓低了股價。

綜合媒體報道，這位名為Marc Bain Rasella的推特股東4月12日在曼哈頓聯邦法院起訴馬斯克證券欺詐。他正在尋求代表在3月24日至4月1日期間出售推特股票的投資者。

Rasella聲稱，馬斯克必須在3月24日之前向美國證券交易委員會（SEC）披露其持有的股份。馬斯克延遲提交披露讓他能夠以更低的價格購買更多股票，並使早先賣出推特股票的人無法獲得更高的收益。

4月4日，馬斯克透露他收購了推特的9.2%股份，從而成為這家社交媒體平台的最大股東。受該消息提振，推特當日收盤大漲超27%。證券備案文件顯示，馬斯克在3月14日完成了這筆交易。

此前美國多名前證券監管官員和學者表示，馬斯克在收購推特的9.2%股份的過程中可能錯過了關鍵的披露截止日期，因此有可能再次違反了美國證券法。

美國證券法要求，如果投資者買入一家公司的5%或更多股份，那麼應該在交易的10天內披露訊息。對馬斯克的這筆交易來說，披露的截止日期是3月24日。喬治城大學法律中心教授Urska Velikonja表示，如果超過了截止期限還沒有披露訊息，那麼每次違規的民事罰款將高達207,183美元。

一些專家認為，SEC有可能基於交易流程中的瑕疵，對馬斯克的其他問題進行更多的處罰。密歇根大學法學院教授Adam Pritchard表示：「這並不是所謂的灰色地帶。馬斯克買入大筆股份，但沒有在10天內披露。這是一種違規行為。因此站在SEC的角度，這是一起重要事件。」

$Twitter(TWTR.US)$