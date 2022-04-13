美國CPI增8.5%　普京稱俄烏和談陷僵局　港股雙重受壓｜港股早評

港股上日稍跌穿二萬一大關後，跟隨內地A股造好收市轉升。不過，隔晚美國公布CPI按年升8.5%，續刷新四十年來最高增速，增強市場對美聯儲下個月加息50個基點的預期。

美股再現單日轉向，走勢先升後挫，延續跌勢，續創逾三週新低，道指較日內高位回落逾400點。另外，俄烏局勢有再度惡化跡象，普京指與烏克蘭和談陷僵局，會繼續軍事行動，相信港股要延續上日反彈的難度較高，暫時續在二萬一上下爭持。



美聯儲準副主席布雷納德(Lael Brainard)繼上周鷹派講話後，又再度重申要大力加息打壓通脹，言論加劇美股跌勢。（Getty）

美CPI升8.5% 聯儲準副主席再放鷹

美國3月CPI按年增長8.5%，增速略高於預期，繼續刷新四十年來最高增速，增強了對美聯儲下個月加息50個基點的預期。更甚者，美聯儲準副主席布雷納德(Lael Brainard)繼上周鷹派講話後，又再度重申要大力加息打壓通脹，言論加劇美股跌勢，道指較日內高位回落逾400點，收市跌近百點。

不過，數據顯示美國核心CPI，無論是按月比和按年比較，增速均低於預期，強化了市場人士對美國通脹增速可能達到或接近巔峯的判斷。至於10年期美債收益率上破2.8%創三年新高後轉降，一度回落逾10個基點。

俄羅斯總統普京表示，烏克蘭已偏離俄烏在土耳其談判期間達成的共識，兩國和談已陷入僵局。（資料圖片）

普京稱俄烏和談陷僵局

另外，俄烏戰爭上，俄羅斯總統普京表示，烏克蘭已偏離俄烏在土耳其談判期間達成的共識，兩國和談已陷入僵局。他又強調，為保護烏克蘭東部講俄語的民眾，除發起軍事行動外，別無選擇, 與烏克蘭反俄勢力的衝突無可避免。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科就指， 談判十分艱辛，俄羅斯正嘗試以公開聲明對和談施壓, 但工作小組層級的談判仍在進行。

美SEC再將12家中概股列入「預摘牌名單」

美國證劵交易委員會(SEC)再將12家中概股公司加入「預定退市名單」名單，企業包括：中國平安旗下的金融壹賬通、Microvast（微宏）、中汽系統、大全新能源、康乃德生物、綠圖生物科技、傳奇生物、搜狐、新濠影匯、新濠博亞娛樂、Logiq和諾亞控股。

由於今次已是一個多月來，美國SEC 第四次將中概股納入「預定退市名單」，從市場反應來看，上述12家公司的股價周二並未有劇烈波動，仍然是跟隨大市一同向下。

另外，車股值得留意，新能源汽車成為內地重點發展領域之一。上日國家總理李克強視察吉利汽車母企吉利控股，位於江西省上饒市的吉利商用車低碳數智工廠。有片段清楚影到，李克強向在場人士表示：「人間四月天，要把『倒春寒』（意指初春）升溫，我們能做的，把減稅退稅力度加大。 」

中國中車盈警 料首季利潤減少最多90%

內地鐵路機車設備股中國中車發盈警，預計2022年第一季度實現歸母淨利潤與上年同期相比，預計減少9.39億元-12.07億元，按年減少70%-90%。主要是受新冠疫情對鐵路客運的持續影響等原因，令相關主要產品銷售量下降所致。