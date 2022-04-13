美國CPI「破八」加速環球收水潮　港匯只能「捱下去」｜財經評論

環球央行收水潮有加快跡象，美國公布上月CPI按年大增8.5%，略高於市場預期的 8.4%，改寫1981年底以來最大增幅，更是發達經濟體中通脹最高的。



不過，綜觀各大主要央行，過去半年間加息最快的卻並非美聯儲。英國早於去年底啟動加息，成G7首個加息國家；新西蘭於今日更宣布一口氣加息半厘，不但較其他央行普遍一次加息四分之一厘的幅度為高，而且更創下自2000年千禧年以來最大加息幅度。



面對現時俄烏戰局未有停火跡象，環球能源商品大升浪恐延續多一年，相信今年央行加息潮將愈來愈激進，將以前所未見的幅度在市場上「收水」，觸發資產價格大幅調整。

美國上月CPI按年大增 8.5%，是發達國家中最高。（巨子製圖）

汽油價單月抽升18% 通脹「見頂」存爭議

美國公布的3月通脹物價指數，毫無懸念地突破8%大關， 較去年同期大增8.5%，更略高於市場預期的8.4%，改寫1981年12月以來最大增幅。通脹的高企，絕非一時三刻，而是持續了大半年。

今次通脹數據是連續第十個月超出5%的高位，反映過去近一年美國當地物價升幅，遠超當地工資增幅，市民實際購買力下跌；亦進一步印證，去年聯儲局官員多次強調的通脹僅屬暫時性的預測，是和現實情況相距甚遠。

展望美國未來通脹走勢，雖然有分析認為，今次的核心CPI按月增幅為0.3%，不僅低於預期的0.5%，而且刷新是去年9月以來的最低水平，估計通脹有機會「見頂」。不過，若細看和市民生活最息息相關的食品和能源價格走勢，相信通脹「見頂」為時尚早。

一個月之間，食品價格增長了1%，是連續兩個月錄得按月增長；能源價格更急升，一個月之間急升11%，當中汽油價格抽升18.3%，報告指是由於俄烏戰事加劇油價升勢。

今次通脹數據是連續第十個月超出5%的高位，反映過去近一年美國當地物價升幅，遠超當地工資增幅，市民實際購買力人工「名增實減」。（資料圖片）

人工「名增實減」 跑輸通脹

數據亦顯示，美國的就業工資「名增實減」。雖然在當地勞動結構下，美國工資在過去一年持續有上升，最新美國工資普遍增幅5.6%；不過未能追上物價升勢。最終令到美國3月的實際平均工時收入，錄得下跌0.8%。

聯儲錯判通脹 加息落後其他央行

面對通脹持續大半年，聯儲官員繼續出口術放鷹，美聯儲準副主席布雷納德（Lael Brainard）繼上周鷹派講話後，再度重申要大力加息打壓通脹。

不過，若看美國過去半年的貨幣政策，實際上美聯儲至今只是加息僅僅一次，而且幅度是四分之一厘（即是25點子），遠遠落後於其他英國、加拿大等主要經濟體。

其他主要央行在加息步伐上，遠較聯儲局行動快捷。英國早於去年12月啟動加息，比聯儲局提早了一個季度。過去半年間，英國加息三次，累計加息幅度達0.65厘。今日新西蘭亦宣布連續第四次加息，而且更是一口氣加息半厘，創下2000年以來最大加息幅度。計及今次加息，新西蘭至今合共加息1.25厘。

美聯儲加息步伐落後其他主要央行，歸根究底，一來是對通脹走勢的錯判，二來是美國的國債規模在疫情後急增，一旦開啟加息周期將增加政府財政支出。

金管局前總裁任志剛日前出席一個網上論壇時指出，香港不像美國一樣，經濟還未復甦，且通脹也不高。隨著美國加息，香港因聯繫匯率制度也需要跟隨加息，所以香港面對的環境比較困難，幸好未有外債，他比喻目前的情況是「捱下去」。（歐嘉樂攝）

任志剛：香港因聯滙制度而跟隨加息 只能「捱下去」

金管局前總裁任志剛日前出席一個網上論壇時指出，美國對加息有兩方面擔心，第一個擔心在於金融穩定，如果美國加息加得太快而太多，資產價格或會有下調，造成恐慌拋售，可能引起金融危機。第二個擔心是財政負擔，美國國債已達30萬億美元，佔生產總值130%，若加息一厘，利息支出增加3,000億美元，是生產總值的1.4%，不單是美國政府，整個美國經濟利息負擔增加，美國作為全球最大負債國，淨負債額14萬億美元。故此，美國拖慢加息步伐，希望買一點時間，以好好管理市場預期。

對於香港而言，他感到擔憂，香港不像美國一樣，經濟還未復甦，且通脹也不高。隨著美國加息，香港因聯繫匯率制度也需要跟隨加息，所以香港面對的環境比較困難，幸好未有外債，他比喻目前的情況是「捱下去」。