日圓跌至20年低點　日本央行行長稱將持續實施強力寬鬆政策

據《華爾街見聞》報道，日本央行行長黑田東彥指出，進口成本上升引發的成本推動型通脹可能拖累日本經濟，央行將繼續堅定實施強有力的貨幣寬鬆政策來支持經濟復甦。

美聯儲或將「狼性」加息縮表之際，日本央行行長黑田東彥重申維持貨幣寬鬆，日元跌至近20年最低點。

4月13日，美元兑日圓短線拉昇30點，升至126.02，創20年新高。截止目前，美元兑日圓匯率為126.05，日圓成為2022年G10貨幣中兑美元表現最差的貨幣，貶值超過8％。

日圓貶值主要受兩方面因素影響。一方面，日本央行和美聯儲背離的貨幣政策持續打壓日圓，投資者押注美聯儲勢將大舉加息之際，黑田東彥重申央行將維持寬鬆的貨幣政策，承諾維持低收益率來支持本地經濟。兩國基準收益率之差已攀升至三年高點，提振了美元。

另一方面，日本作為淨進口國，大宗商品價格上漲也在衝擊着日元。糟糕的貿易條件降低了日本企業的競爭力，正如此前文章提及，日本的經常項目赤字超過1萬億日圓（80億美元）。由於疫情相關的供應限制和烏克蘭局勢推動的大宗商品價格上漲，按價值計算，進口一直在激增。日本的貿易條件出現惡化，隨着進口成本的膨脹，該國更多的收入流向了海外。

4月13日早些時候，日本央行行長黑田東彥在在信託銀行協會年會上發表講話，他表示，在能源價格飆升和原材料成本上漲的帶動下，日本CPI可能出現明顯上漲。

同時，黑田東彥指出，進口成本上升引發的成本推動型通脹，是拖累經濟的一個負面因素。央行將繼續堅定實施強有力的貨幣寬鬆政策，支持經濟從疫情影響中復甦。

值得一提的是，在堅守債市收益率目標的情況下，日圓劇烈波動，日本財務大臣指出匯率突然波動會造成問題。

而國民西敏寺銀行新興市場策略師Galvin Chia也表達了相似的觀點，日本央行更關心（日元）貶值的速度以及給金融市場帶來的的波動，而不是日元貶值的水平。

據彭博社報道，貨幣專家預計日圓將面臨進一步的貶值壓力。

擁有近40年市場經驗的法國興業銀行策略師Kit Juckes認為，做空日圓尚有餘地。如果日圓疲軟的交易受到歡迎，而日本央行並不介意，那麼日元還有很大的下行空間。