大劉拍賣佳釀勁賺4倍　話當年朋友專揀貴酒「當水飲」｜溫多娜

本地富豪、人稱「大劉」的劉鑾雄昨日（13日）與佳士得携手舉辦「劉鑾雄顯赫佳釀珍藏」專拍，414支名酒最終成交總額達6,353萬元，不但遠超估值2,400萬元，還較買入價約1,000萬元，勁升超過4倍。

據溫多娜據悉，買家之中有一半來自內地及約四成來自台灣及香港，全部都是被大劉的名氣吸引及向其對佳釀的專業眼光投下信心一票。

消息人士仲同溫多娜講，「大劉」對拍賣結果感到滿意，並指自己早於自己27、28歲、香港尚未有名酒拍賣之時，已經在倫敦及紐約競投名酒，至今買酒年資超過40年了。「大劉」回想當初對名酒一竅不通，純粹是為了與美國人傾生意，先開始購買紅酒及白酒作應酬之用。之後有一段時間，他經常舉辦派對，每次均會預備最少40至50支名酒招呼朋友。「大劉」笑指，其中有些朋友專挑最昂貴的名酒來喝，而且喝起上來就如喝水一樣極速喝光，促使他常常在拍賣會上買入多批名酒，存放在其酒庫之中備用。

消息人士仲話，隨著「大劉」愈買愈多名酒，競投紅酒便愈得心應手，加上不停研究名酒種類、酒莊及年份等相關知識，令他逐漸成為名酒專家，懂得分辨名酒的優劣，亦因而對名酒產生了濃厚的興趣，甚至到「上癮」的地步。即使「大劉」已經不再舉辦派對，亦改不了競投名酒的習慣，只要看到頂級佳釀，便忍不住將之收歸旗下，把酒庫堆滿了大量收藏級紅酒、白酒、白蘭地及威士忌。

據悉，「大劉」因為收藏品太多又深知其投資價值，故近年才拿出一小部分通過拍賣會割愛予識貨之人。