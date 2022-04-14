渣打︰擬退出非洲及中東7個市場境內業務

渣打集團（2888）宣布，打算退出非洲及中東地區內7個市場的境內業務，並在另外兩個市場僅專注於企業、商業及機構銀行業務，惟須待取得監管機構的批准後，方可作實。

渣打表示，將全面退出業務的7個市場為安哥拉、喀麥隆、岡比亞、約旦、黎巴嫩、塞拉利昂及津巴布韋。在坦桑尼亞和科特迪瓦，將退出個人、私人及中小企業銀行業務，並轉而僅專注於企業、商業及機構銀行業務。集團將繼續透過其國際網絡為企業和機構客戶服務，並推動上述所有市場的跨境資本流動和離岸業務。

渣打稱，近年來在非洲及中東地區進行大量投資，包括對非洲市場的數碼能力實施根本性的轉型。集團亦將業務覆蓋範圍進一步擴大至一些最大和增長最快的經濟體，近期在沙地開設了第一家分行，並就埃及阿拉伯共和國的銀行牌照申請已獲得初步批准。

集團目前在59個市場經營業務，並於另外的83個市場為客戶提供服務。將退出的市場所產生的收入約佔集團去年總收入的1%，佔除稅前溢利的比例亦大致相若。

渣打集團行政總裁Bill Winters表示，集團正加強專注於最重要的業務增長機會，並精簡業務。從新市場可見，集團對非洲及中東地區的多項業務機遇感到興奮，但依然會積極評估可以顯著提升高股東回報的範疇。總括而言，集團採取的行動將令非洲及中東地區業務繼去年取得亮麗成績之後，邁向下一個增長期。