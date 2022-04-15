亞馬遜新CEO發首封股東信︰公司15個月完成3年增長目標

亞馬遜（Amazon）CEO安迪·賈西（Andy Jassy）14日發表「年度股東信」，他在信中表示，亞馬遜在疫情期間經歷了巨大的增長，公司在15個月的時間內實現了3年的增長目標。

Jassy去年從創始人傑夫·貝索斯（Jeff Bezos）手中接過CEO一職，這是他的首封股東信。

據CNBC引述信中內容報道，亞馬遜在新冠病毒（COVID-19）大流行期間經歷了巨大的增長，特別是在公司核心零售業務方面。因為人們減少了去商店的行程，在必需品和非必需品上都更多地依賴於亞馬遜。

他說：「我們在大約15個月的時間裏，實現了相當於三年的預期增長目標。」

Jassy表示，亞馬遜在疫情期間獲得了創紀錄的利潤，但公司在努力滿足需求的同時也面臨物流和成本挑戰。為此，亞馬遜迅速擴大了其倉庫網絡，以便能夠處理更多訂單。

根據亞馬遜2021年財報，該公司2021年淨銷售額為4,698億美元，較2020年的3,861億美元增長22%；經營利潤增至249億美元，2020年為229億美元；淨利潤增長至334億美元，2020年為213億美元。