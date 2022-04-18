中國央企首季實現營收9萬億人民幣　交7348億稅

今年一季度，中國中央企業實現營業收入為人民幣9萬億元、利潤總額6179億元、淨利潤4723億元，按年分別增長15.4%、14.6%、13.7%，上交稅費7348億元，按年增長20.9%。

據中國《證券日報》4月18日報道，陽光時代律師事務所高級合夥人、國企混改與員工持股研究中心負責人朱昌明在接受《證券日報》記者採訪時表示，一季度央企經濟運行實現「開門紅」實屬不易。特別是營業收入、利潤總額、淨利潤三項數據的按年兩位數增長，反映出的是央企發展不僅有速度，更有質量，這為穩定國內經濟和社會大局提供了堅實支撐。

談及一季度央企經濟效益的快速增長，中國企業聯合會研究部研究員劉興國分析，或受益於以下四方面因素影響：首先，今年前兩個月市場整體表現較為強勁，內需、外需的較快增長，是支撐一季度央企靚麗業績的根本原因。其次，針對2月下旬以來中國經濟面臨的不利衝擊，國家出台了一系列惠企政策，這些政策舉措的落地實施，進一步幫助企業緩解了外部不利因素的衝擊。再者，得益於近年來的改革發展，這亦極大提升了央企的穩定發展能力，增強了整體競爭力，有力幫助央企應對來自外部不確定性的衝擊。最後，外部因素的變化，推動了資源行業整體績效的大幅提升，而央企中有不少資源類企業，這些企業受益明顯也在一定程度上推高了央企整體業績表現。

除了上述原因，朱昌明補充稱，央企考核指標和目標的進一步優化，即「兩利四率」指標體系和「兩增一控三提高」目標，亦突出了央企高質量發展的考核導向，進而推動中央企業提質增效，實現做強做優做大。