新地apm等15大商場復活節假期人流急增50%　珠寶及影音消費最旺

受政府首階段電子消費券發放帶動，加上社交距離措施即將放寬，連番利好消息刺激市面消費氣氛持續升溫。新地旗下十五大商場包括apm、大埔超級城、元朗廣場、柴灣新翠商場及新都廣場等，趁長假期加碼優惠，更令商戶生意更見增幅。在疫情持續緩和下，4天商場人流及生意按月分別升50%及30%。

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新鴻基地產代理執行董事馮秀炎表示，政府電子消費券首階段發放迎來首個復活節四日長假期， 市民消費意慾更高，商場各商戶長見人龍。新地十五大商場包括apm、大埔超級城、元朗廣場、新翠商場及新都廣場等，趁長假期加碼推出200萬元消費獎賞，累計總值1,000萬元優惠，包括追加獎賞名額 、加推針對不同行業的復活節電子優惠券，精準推送予特選The Point客戶，以20%回贈成功，推高美妝商戶生意升近2成。

總結復活節連周末共4天（4月15日至18日），商場人流及生意按月分別升50%及30%。數表現最佳行業，分別為珠寶金飾、及電子影音產品，尤其是高單價消費。如apm有珠寶金飾商戶表示，公司趁消費券推出7折購買18K金等指定飾品策略奏效，加上不少新人疫後趕緊結婚、近日金價回落，帶動金飾銷情，以龍鳳手鈪、龍鳳頸鏈最受歡迎，生意額比上月升60%，人均消費升20%至8,000至10,000元。

而電器商戶的高單價消費亦大收旺場。旗艦商場之一的大埔超級城，有電子影音商戶表示，有家庭趁復活節長假期全家出動購物，一起使用消費券，生意升幅按月增1倍。除新款智能手機外，抗疫亦帶動空氣清新機等銷情上揚，部份熱門貨更一度缺貨，顧客先落訂後提貨，人均消費約2,000至5,000元，最高消費單價20,000元。