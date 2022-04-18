傳招行行長被免職受查　股價單日暴跌8%　市值蒸發超800億

招商銀行（滬：600036）今日表現一反常態，開盤大跌，跌幅一度達8%，股價最低觸及42.78元（人民幣．下同）。截止收盤，招商銀行收報43.39元人民幣，跌幅為7.35%，總市值約10,943億元人民幣，市值單日蒸發867.56億元。

對於招商銀行股市受挫原因，有傳聞稱或與該行黨委書記兼行長田惠宇被帶走一事有關。據《21世紀經濟報道》報道，招商銀行今日舉行幹部大會，免去招商銀行行長田惠宇黨委書記一職，另有任用，由招商銀行常務副行長王良主持工作。

招商銀行官網資料顯示，田惠宇系美國哥倫比亞大學公共管理碩士學位，高級經濟師。

4月18日，招商銀行舉行幹部大會，免去招商銀行行長田惠宇黨委書記一職。（招商銀行官網）

田惠宇於1998年7月至2003年7月任中國信達資產管理公司信託投資公司副總裁，2003年7月至2006年12月任上海銀行副行長。此後，田惠宇在建行工作了7年。他於2006年12月至2011年3月曆任中國建設銀行上海市分行副行長、深圳市分行主要負責人、深圳市分行行長，2011年3月至2013年5月任中國建設銀行零售業務總監兼北京市分行主要負責人、行長。2013年5月，曾任招行行長一職達14年的馬蔚華退休，田惠宇加入招商銀行，2013年9月，田惠宇出任招商銀行行長。

王良現任招商銀行執行董事、常務副行長兼財務負責人、董事會秘書。中國人民大學貨幣銀行學碩士，高級經濟師 。1995年6月加入招商銀行，2001年10月起歷任招商銀行北京分行行長助理、副行長、行長，2012年6月起任招商銀行行長助理兼北京分行行長，2013年11月起不再兼任招商銀行北京分行行長，2015年1月起任招商銀行副行長，2016年11月起兼任招商銀行董事會秘書，2019年4月起兼任招商銀行財務負責人並不再兼任本行董事會秘書，2019年8月起擔任招商銀行執行董事。2021年8月起任招商銀行常務副行長兼財務負責人、董事會秘書。