任職招行行長9年突遭免職　田惠宇傳將赴任招商局金融事業群

市場傳聞最終塵埃落定。4月18日，招商銀行發布公告，董事會審議通過《關於田惠宇先生免職的議案》，同意免去田惠宇的招商銀行行長、董事職務，另有任用；同時同意由王良主持招商銀行工作，自董事會審議通過之日起生效。



財聯社4月19日，這意味着，已出任招行行長一職九年之久的田惠宇就此離任。招行董事會表示，對田惠宇先生在任職期間為本公司作出的貢獻致以衷心的感謝。

據了解，田惠宇下一站將赴任招商局金融事業群/平台執行委員會副主任（常務）、招商局金融集團有限公司副董事長（集團總經理助理級）。財聯社記者獲悉，這一任命為平調，田惠宇此前在招商局集團內部職級即為集團總經理助理級別。

該消息公布前，市場傳聞曾引發當日該行股價波動。4月18日開市後，A股銀行板塊招商銀行領跌，盤中一度跌超8%，股價最低觸及42.78元/股，下午收於43.39元/股，日跌幅7.35%。

一位不願具名的前招行中層對記者表示，人事變更對招行本身的影響不會太大。他稱：「招行的業務是成體系的，跟九年前馬蔚華行長辭任時比，現在招行不僅零售業務的優勢仍在，在對公、同業業務上的短板也有了長足的進步。行長人選的變化短期會有一定衝擊，但長遠來看影響不大。」

在田惠宇離任後，招行的日常工作將由現任常務副行長王良主持。招行內部人士對記者稱，王良對招行業務非常熟悉，且行齡資歷等各方面均夠，「足以支撐日常運營」。

關注「3.0模式」怎樣走

不過，市場人士認為，田惠宇的突然離任，還是給招行未來的發展留下了諸多懸念，其中最大的懸念，毫無疑問是招行的「3.0模式」未來將走向何方。從業績表現看，田惠宇的戰略過去數年間為招行帶來了利潤的快速增長，而作為近年來最重要的戰略，繼任者將會如何看待並執行「3.0模式」，成為市場最為關注的問題。

自2013年正式履新後，田惠宇帶領招行延續並深化馬蔚華時代提出的「二次轉型」戰略，並進而提出打造「輕型銀行」的發展目標，在零售、公司、同業三大金融板塊和中後台方面推動轉型，經過五年左右的努力，在2017年田惠宇宣佈進入「輕型銀行」下半場，三年之後，在2020年田惠宇正式提出招行3.0的轉型方向。所謂「3.0模式」，即指「大財富管理的業務模式+數字化的運營模式+輕文化的組織模式」。

轉型一年來，田惠宇坦言3.0模式還有很長的路要走。他認為，無論是財富管理產品種類的豐富程度，財富管理業務的收入結構，還是投研和資產配置方面，均距離真正的財富管理機構還很遠。而這三方面實際也是招行下一步亟待完善的方向。

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