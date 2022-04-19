金管局余偉文談數碼銀行發展　正研究如何進一步保障消費者

金管局總裁余偉文撰文，講數碼銀行交易起飛的機遇與挑戰，明言該局會確保銀行不會因為服務渠道及模式更為先進便利而影響客戶保障，同時銀行也應充分考慮不同人士的需要，提供便利的措施和設施，包括長者、殘障人士、弱勢社群和其他因沒有足夠相關知識、能力和設備而無法有效使用數碼化銀行服務的人士。

轉數快3月日均處理即時交易逾83萬宗

他指出，數碼渠道已成銀行服務骨幹，包括轉帳服務數碼滲透率高、數碼渠道成為開戶焦點、透過數碼渠道申請個人信貸日趨普及、數碼渠道銷售投資和保險產品的佔比以倍數增長，以及傳統自動櫃員機也「變身」，以手機輕觸NFC讀取器或掃描二維碼便可提取現金。

其中，轉數快推出短短三年多，登記總數於上月突破1,000萬，踏入新的里程碑。今年3月，轉數快平均每日處理的即時交易已達到831,000宗，涉及金額63億港元及2億元人民幣。同時，8間虛擬銀行在2020年間陸續正式開業，至2021年底，已合共開立超過120萬個戶口。

余偉文指出，無論是哪種渠道，銀行消費者保障是金管局絕不鬆懈的重要一環。該局十分明白，銀行消費者保障與金融科技發展必須與時並進，所以全力支持香港銀行公會和存款公司公會於去年12月修訂和優化《銀行營運守則》，確保銀行不會因為服務渠道及模式更為先進便利而影響客戶保障，反而在金融科技的助力下，能提供更適切的個人化服務，同時有更佳的保障。主要的優化措施包括要求銀行在透過社交平台或藉關鍵意見領袖(KOL)推廣銀行服務時應確保資訊準確和清晰，銀行亦需要加強在客戶進行本地和跨境轉賬、申請產品或交易時的訊息披露等。至於那些老是常出現的網絡詐騙和虛假宣傳，金管局也急市民所急，要求銀行向客戶發出警示，並提供用以核實銀行數碼推廣活動的渠道，協助市民防範騙案。

與業界展開新一輪《銀行營運守則》檢討工作

不少市民擔心，銀行積極拓展數碼渠道，便會減少實體銀行設施，影響部分客戶群使用銀行服務。金管局重申，無論銀行使用何種方式和渠道提供服務，銀行都應充分考慮不同人士的需要，提供便利的措施和設施，包括長者、殘障人士、弱勢社群和其他因沒有足夠相關知識、能力和設備而無法有效使用數碼化銀行服務的人士，這是銀行業必須秉持的公平待客原則，也是推動普及金融發展必不可少的。

談及未來工作，余偉文稱，銀行消費者保障是一項持續和重要的工作。未來的重點包括針對一些新服務模式(如「先買後付」)制訂保障措施。金管局亦已經與業界展開新一輪的《銀行營運守則》檢討工作，參考世界各地在數碼領域上落實二十國集團及經濟合作及發展組織《保障金融服務消費者的高層次原則》，就數碼銀行服務包括訊息披露、客戶財務管理以至爭議處理等多方面，進一步保障消費者，確保措施與最新國際趨勢和最佳做法一致。

余偉文補充，在疫下，金管局已經與本港銀行業界溝通，鼓勵相關香港銀行協助市民透過不同方式重新啟動內地銀行賬戶，包括應用金融科技，讓客戶早日可以繼續使用原有的內地銀行服務。同時，政府綠色債券計劃下的首批綠色零售債券即將於4月26日開始予香港居民認購，金管局鼓勵有意認購的市民使用電子渠道，藉著這個機會體驗銀行服務數碼化帶來的便利，也響應是次發行的環保概念。