調查｜2成受訪者因疫情遭減薪　27%表示需分期繳付賬單

環聯公佈《2022年第一季香港消費者脈搏研究報告》，指第五波疫情導致失業率上升至4.5%，影響消費者家庭財政。其中受訪者表示因疫情遭公司減薪（21%）、被強制縮減工作時數（18%）以及遭停薪留職（15%）。

因疫情嚴峻，約四分之一的消費者（27%）預計自己需分期繳付賬單或無法償還貸款，較上季升5個百分點。在表示無法履行財務責任的受訪者中，打算利用信貸處理帳項人數持續上升，其中有25%受訪者計劃只償還部份金額，按季增加2個百分點，另有19%受訪者計劃利用賬單假期等安排，按季增加1個百分點。

同時更多消費者選擇降低非必要開支，較去年第四季增4個百分點。雖然經濟大環境受第五波疫情影響，但今年第一季的數據與上年度第二季相比仍較爲樂觀，可見疫情對市民的影響逐漸減弱。

近5成受訪者擬申請新貸款滿足需求

就達成財政目標而言，48%的受訪消費者表示正計劃申請新信貸以滿足其所需，較按季增加8個百分點。當中除了申請私人貸款及使用信用卡等常見渠道外，超過3成（33%）市民計劃嘗試申請汽車貸款，較上年度揚12個百分點。

環聯亞太區產品技術與風險管理高級總監張家龍鼓勵市民在疫情間妥善管理開支，並透過定期提取自己的信貸報告進行核對及積極管理自己的信貸，盡力保持良好的信貸記錄。

隨著疫情開始緩和，市場迅速復甦，加上日前已發放第一輪消費券，張家龍認為將有效刺激經濟，第二季消費者信心程度將會向好。