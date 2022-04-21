Netflix收盤重挫35%　逾十年來首錄用户流失　市值蒸發500億美元

Netflix（美：NFLX）周三（20日）收盤暴跌逾35%，股價收報226.19美元，市值縮水超過500億美元。該公司已是標普500指數2022年迄今表現最差的成分股，年初至今股價已下跌了62.5%。

據《新浪財經》報道，Netflix周二（19日）盤後公布首季財報，並顯示公司十多年來首次報告用户流失。

財報顯示，Netflix首季每股收益3.53美元，市場預期2.9美元；營收78.7億美元，市場預期79.31億美元。

Netflix表示，該公司首季度流媒體付費用户數減少20萬，市場預期增加250萬，去年同期為增加398萬。該公司還表示，預計用户流失將會繼續，預計次季全球付費用户將減少最多200萬。

Netflix稱，暫停其在俄羅斯的服務以及關閉所有俄羅斯付費會員導致了70萬的用户流失。排除這種影響之後，當季淨增加50萬用户。

摩通大削目標價 調低評級

由於擔心Netflix的長期增長潛力，財報和疲軟的前景導致華爾街下調了該公司評級。摩根大通分析師Doug Anmuth將Netflix的評級從超配下調至中性，目標價由605美元大幅下調至300美元。

Anmuth在一份研究報告中稱，Netflix本季度經歷了「翻天覆地的變化」，該公司「基本上承認了熊市論調的每一個關鍵點」。管理層承認，相對較高的家庭滲透率、賬户共享、競爭加劇和疫情正在讓步於基本面的疲軟。

Anmuth認為近期業績前景有限，並指出他對2022年用户淨值的估計已經從1600萬大幅下降到800萬。他表示，「除了股價大幅下跌之外，未來幾個月沒有什麼值得興奮的事情了」。

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