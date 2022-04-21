習近平：中國經濟將為世界經濟企穩提供強大動能

4月21日，中國國家主席習近平在博鰲亞洲論壇2022年年會開幕式上發表主旨演講。

據《新華社》報道，習近平指出，新冠肺炎（COVID-19）疫情對過去10年全球減貧成果造成重大沖擊，復甦不均衡加劇全球不平等，南北鴻溝持續擴大。要堅持建設開放型世界經濟，把握經濟全球化發展大勢，加強宏觀政策協調，運用科技增強動能，維護全球產業鏈供應鏈穩定，防止一些國家政策調整產生嚴重負面外溢效應，促進全球平衡、協調、包容發展。

習近平提到，要共同促進亞洲團結。用對話合作取代零和博弈，用開放包容取代封閉排他，用交流互鑑取代唯我獨尊，這是亞洲應有的襟懷和氣度。

他表示，中國經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地廣、長期向好的基本面不會改變，將為世界經濟企穩復甦提供強大動能，為各國提供更廣闊的市場機會。中國將全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，着力推動高質量發展。

習近平強調，中國將擴大高水平對外開放，深入實施外資准入負面清單，擴大鼓勵外商投資範圍，優化外資促進服務，增設服務業擴大開放綜合試點。中國將紮實推進自由貿易試驗區、海南自由貿易港建設，對接國際高標準經貿規則，推動制度型開放。中國將全面實施《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），推動同更多國家和地區商簽高標準自由貿易協定，積極推進加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）和《數字經濟夥伴關係協定》（DEPA）。

最後，習近平說：「中國古人說，日日行，不怕千萬裏；常常做，不怕千萬事。只要我們攜手同心、行而不輟，就一定能匯聚起合作共贏的偉力，戰勝前進道路上的各種挑戰，迎來人類更加光明美好的未來。」