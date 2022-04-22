綠色債券｜4月26日起接受申請　認購優惠一文睇清　有得抽iPhone

【綠色債券／綠債／綠債2022】與iBond同樣跟通脹掛勾、設有最低保證回報的綠色零售債券，本月26日正式接受香港市民認購。



政府宣布重啟早前因應疫情而延期發行的政府綠色零售債券認購安排，由4月26日早上9時至5月6日下午2時，香港居民可透過配售銀行、證券經紀或香港中央結算有限公司認購。

是次發行額度為150億元，可按認購情況增至最多200億港元。綠債年期為3年，一手入場費1萬元，派息率與通脹掛勾，保證回報2.5厘，每半年派息一次。

綠債將於5月18日發行，翌日在聯交所上市，並可在二手市場買賣。

滙豐客戶可透過該行的流動理財、網上理財、電話理財及分行申請認購綠色零售債劵。（資料圖片）

滙豐作聯席牽頭行 免七項費用

滙豐客戶可透過該行的流動理財、網上理財、電話理財及分行申請認購綠色零售債劵。

滙豐指，該行作為聯席牽頭行，亦會繼續豁免投資者認購及持有債券共7項的相關費用，包括認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回債券費、由其他銀行轉入至滙豐費用、由其他經紀行轉入至滙豐費用、轉貨申請手續費（於債務工具中央結算系統（CMU）與中央結算及交收系統（CCASS）之間）。

恒生豁免8項收費

恒生銀行表示，為方便恒生客戶認購政府發行的首批綠色零售債券（Retail Green Bond），在認購期內客戶可透過各種線上線下途徑進行認購，包括恒生個人e-Banking、電話理財及恒生地面分行（港鐵站辦事處除外）。

客戶經由恒生認購綠色零售債券可獲八項費用豁免優惠，包括認購手續費、債券託管服務費、代收利息費、到期贖回費、以「場外交易」形式賣出債券手續費、債券轉入費（適用於非經中央結算系統轉入）、債券轉出費（適用於非經中央結算系統轉出），以及透過香港聯交所買入「綠色零售債券」的買入證券存入費。

中銀香港成功認購綠債的客戶可參加抽獎，獎品包括MacBook、iPhone等。

中銀認購費用全免 可參加抽獎

中銀香港宣布，經該行認購綠色零售債券費用全免，而成功認購的客戶更可參加抽獎，獎品包括MacBook、iPhone等，數目超過350份。此外，中銀香港新增手機銀行全新債券買賣服務，方便客戶隨時隨地認購或沽出綠色零售債券。客戶亦可透過網上銀行、投資服務專線或親臨分行買賣綠色零售債券。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，特區政府綠色零售債券的發行額已由60億元提升至最多200億元，最低保證回報亦由2%上調至2.5%。加上香港息口未必跟隨美國加息幅度及速度，港元定期存款普遍仍然低於1%，相信今次綠色債券對追求穩定回報人士具一定的吸引力，預計吸引超過70萬人申請，線上申請比率超過八成，總認購金額亦預期會超額3至5倍。

富途日前推出全新限時優惠供客戶認購全新綠色債券。

富途：用一萬蚊免息認購5手

富途日前推出全新限時優惠供客戶認購全新綠色債券，包括推出震撼全城「13免」優惠，以及免孖展利息及暗盤免佣活動，新開戶更可獲最多1,300元迎新獎。

所有客戶經由富途認購將獲最高「13免」優惠，其中更可以透過限時免孖展利息活動獲領1張孖展減（免）息券，用一萬即可免息認購最高5手。至於新開戶由今年4月20日起獲港股一世免佣及1股騰訊，並可獲價值900元的基金及股票現金券，合共約1,300元回贈。

「13免」免收費用優惠包括孖展利息、認購手續費、申請手續費、暗盤交易佣金、暗盤交易平台費、託管費、轉入費、代收利息手續費、到期贖回費、存倉費、不動戶費、提早贖回費、港股證券一世免佣（僅新客專有）。

耀才證券（1428）行政總裁許繹彬指，已經超過千名客戶已經預先認購綠債。

耀才：新舊客戶均可預先認購

耀才證券（1428）宣布，新舊客戶除在即日起可優先認購外，並推出「11免」優惠。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，綠債預購至今，客戶無論查詢及預先認購的反應均較上一輪踴躍，截至今日為止，已經超過千名客戶已經預先認購，預計此次認購人數將超越政府債券。

另外，耀才新客開戶可獲贈20股盈富及10股滙豐，更可獲贈零佣優惠；若將股票由其他證券行或銀行轉倉至耀才，更可獲贈10股騰訊。

耀才證券行政總裁兼執行董事許繹彬表示，此類債券應該採用公平分配制，基本上申請肯定獲分配，目前香港經濟前景未明，加上在交易所設有二手市場，買賣容易，對投資者有一定吸引力，建議每人認購4至5手。

招商永隆提供七免優惠

招商永隆銀行為綠色零售債券的配售銀行之一，為支持政府首次發行綠色零售債券，該行宣布提供七免優惠予認購客戶，包括豁免認購手續費（0.15%）、豁免債券託管費、豁免利息代收費、豁免轉倉費、豁免首兩星期經場外交易市場沽出綠色零售債券之債券交易費、豁免到期贖回費、豁免首兩星期經香港交易所沽出綠色零售債券之交易佣金。