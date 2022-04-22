知乎遭美列「預除牌名單」　在港首掛即插逾兩成　一手帳蝕711元

知乎（2390）上市首日遭美國列「預除牌名單」，股價低開22.18%，報24.95元，低於發售價32.06元，一手100股，每手帳面虧損711元。

美國證劵交易委員會（SEC）周四（21日）再公布將17間中概股公司列入「預除牌名單」，為3月以來第五批，包括知乎和理想汽車等。

17間公司包括知乎、諾華家具、LOVARRA、萬春醫藥、瑞幸咖啡、極光移動、Scientific Energy、中國食品、Value Exchange International、澤爾西西醫療集團、Entrepreneur Universe Bright Group、中比能源、中網載線、尚乘國際、百世集團、理想汽車和貝殼。

《外國公司問責法案》（HFCAA）規定，如外國上市公司連續三年未能提交美國上市公司會計監督委員會所要求的報告，SEC有權將其除牌。上述17間公司可於下月12日前向SEC提交證據，證明自己不符合被除牌的條件。

此外，SEC再將五家中概股公司從臨時名單轉入確定名單（Conclusive list），這些企業包括富途控股、百度、愛奇藝、凱信遠達醫藥（CASI Pharmaceuticals）以及Nocera Inc。