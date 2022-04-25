油價下挫　紐油和布油均跌3%

紐約期油及布蘭特期油均跌3%，現分別每桶報98.42美元和102.48美元。

據《第一財經》周一（25日）報道，上周，國際貨幣基金組織（IMF）發布新一期《世界經濟展望報告》，預計2022年美國經濟增長3.7%，低於此前4%的預測值。

美國財政部長耶倫表示，她預計美國不會出現經濟衰退。「我們有一個非常強大的勞動力市場，家庭資產負債表處於良好狀態，金融機構也很強大。」耶倫稱，股市並不是「經濟潛在實力的反映」。她認為，通脹可能已經見頂，但高通脹不會消失，美聯儲正在採取措施降低通脹。

本周，美國將公布3月個人消費支出物價指數（PCE）。作為美聯儲最關注的通脹指標，機構預測上月核心PCE增速可能回落0.1個百分點至5.3%，依然處於近四十年高位。

美國一季度GDP數據將揭曉，考慮到年初疫情及地緣政治、通脹因素對經濟的影響，預計增速將從去年四季度6.9%大幅下降至1.1%。

國際油價從兩周高位回落，疫情因素使能源需求前景變得黯淡也有分析人士指出，利比亞的停產對油價形成短暫支撐，同時需要關注歐盟國家考慮禁運俄羅斯石油的潛在計劃。

摩根士丹利將布倫特原油第三季度價格預測從每桶120美元上調至130美元，因為預計未來將出現更大的供應赤字。該行在一份報告中表示，「石油需求的恢復速度可能比我們之前預期的要慢，但這被俄羅斯和伊朗推動的供應前景疲軟所抵消。」