渣打香港進駐元宇宙　購買The Sandbox虛擬地皮

渣打香港今日（25日）宣佈，與去中心化虛擬遊戲世界The Sandbox合作，並成為第一間在The Sandbox中的Mega City區購入虛擬地皮的銀行。

渣打香港表示，集團旗下的創新、金融科技投資和初創部門SC Ventures 將會帶領渣打香港積極聯繫其客戶、夥伴、員工和科技界，在The Sandbox探索機會，旨在為客戶試驗及建立新的體驗，以及把本地體育和藝術群體帶入元宇宙。

渣打香港行政總裁禤惠儀表示，元宇宙是互聯網下一階段發展的願景，透過虛擬實景科技帶來新的可能性和獨特體驗。參與元宇宙讓渣打在這個新的平台重新想像與現有和潛在客戶的關係，及如何提升客戶旅程。Mega City 的獨特香港主題令它成為渣打購入虛擬地皮的不二之選，完美配合渣打無論在實體或虛擬世界，致力加強在香港部署的承諾。

渣打SC Ventures主管Alex Manson表示，集團在過去數年一直建立虛擬貨幣和數碼資產的業務模式，並認為元宇宙的掘起會成為Web 3.0進化的關鍵里程碑。對這次能夠與The Sandbox一起探索和創新深感興奮，同時相信客戶和夥伴將為這個地方如何發展帶來重大影響。