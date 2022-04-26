新世界GTA與拿度網球學校合作　鄭志剛：香港體育發展里程碑

新世界（0017）旗下香港高爾夫球及網球學院（HKGTA）今日（26日）宣布，與世界知名的西班牙拿度網球學校（Rafa Nadal Academy）合作，在香港開設亞洲首個拿度網球中心，培育香港新世代體育人才。

HKGTA與西班牙拿度網球學校合作，在香港設立拿度網球中心。（資料圖片）

香港高爾夫球及網球學院為了支持和​​鼓勵香港新一代網球運動員，透過與拿度網球學校合作，在香港設立拿度網球中心，藉此為本地球員提供世界級的訓練和比賽機會。

鄭志剛希望拿度網球學校可以為香港具冠軍潛質的網球運動員，提供所需的世界級訓練。（資料圖片）

鄭志剛：香港體育發展里程碑

新世界行政總裁鄭志剛表示，「拿度網球學校首次落戶亞洲，是香港高爾夫球及網球學院，以至香港體育發展的重要里程碑。香港擁有很多優秀人才，拿度網球學校可以為我們具冠軍潛質的網球運動員提供所需的世界級訓練。」

拿度網球學校的優秀訓練方式，是根據拿度的訓練設計而成。（資料圖片）

拿度網球學校的優秀訓練方式，是根據拿度的訓練設計而成。由Toni Nadal 帶領的教練團隊希望透過有關的訓練，讓每位球員發揮自己最大的潛能，在球場內外都可以充分發揮最佳水平。 即將啟用的拿度網球中心亦會採用同樣的培訓方式。

HKGTA慈善基金會將會向兩名表現出色的香港網球運動員（男女名額各一）提供訓練贊助。有關贊助除了包括由專業教練提供的精英培訓外，兩名運動員亦有機會親赴位於西班牙馬略卡的拿度網球學校體驗世界級的訓練環境，進一步提升網球技巧。