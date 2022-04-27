瑞銀孟磊：歐美投資者不理解內地防疫政策　料外資淨流入速度放緩

瑞銀早前將內地今年GDP增速預期從5%進一步下調至4.2%，以反映疫情及俄烏戰爭對經濟影響。對於今年首季，外資開始有流出內地市場的趨向，瑞銀證券中國策略分析師孟磊指出，相信是受到中概股在美國退市風險升溫，以及內地疫情擴散政府堅持「動態清零」政策等影響，該行接觸到的歐美投資者，對內地何時會復工復產表示關注，並指不能理解內地的防疫政策。

對於今年外資流入內地市場的規模，他預期將會繼續錄得淨流入，只是淨流入的規模會略低於去年同期，同時亦較年初時的預計有所放慢。

對於內地今年以來，一直強調穩增長，例如在貨幣及財政政策發力，降低存款準備金率等，他認為，內地不停發出積極的政策信號，不過具體執行力度方為關鍵。例如上周人行宣布下調存款準備金率25個基點，低於市場預期的50點子；而且未有如市場預期一樣，下調貸款市場報價利率（LPR）等，令投資者感到失望，資金亦未有流向股市。

他認為內地市場要回穩，前提是疫情開始受控，以及政府加大政策支持力度，估計人行今年稍後可能會再度降準1至2次，並下調LPR利率5至10個基點，但未必會再下調中期借貸便利（MLF）利率。