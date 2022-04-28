金沙首季錄LBITDA約1100萬美元　虧損增至3.36億美元

金沙（1928）母公司LAS VEGAS SANDS CORP.（LVS）公布截至今年3月底止首季業績，期內金沙經調整稅﹑息﹑折舊及攤銷前虧損（LBITDA）為1,100萬元（美元‧下同），去年同期則錄得稅﹑息﹑折舊及攤銷前盈利（EBITDA）為1億元。

期內金沙淨收入為5.47億元，按年減少29%，淨虧損增加57.7%至3.36億元。

在上季資本開支1.37億元，當中包括在澳門的建造﹑發展及維修活動開支8,400萬元。

對倫敦人投資將完成

述LVS主席兼行政總裁Robert Glen Goldstein於報告內指出，業績持續反映全球大流行的影響，旅行限制繼續抑制季內訪客量及於澳門及新加坡的財務業績。

他又指出在澳門，澳門倫敦人的具規模投資即將完成。隨著市場復甦，澳門四季酒店及澳門倫敦人將為高端及中場客戶分部提供增長機遇。

他表示在此龐大市場中帶來重大貢獻，並對有機會在公眾諮詢過程中提供意見滿懷感謝，也期待於賭牌重新招標程序時參與其中。

他指出儘管澳門業務季內業績受到中國加強旅行限制的影響，但在限制放寬期間，就博彩及零售角度而言，澳門的客戶需求及消費在高端及中場水平上表現穩健。隨著限制放寬及旅遊觀光業復甦，對公司將於未來在澳門及新加坡均重拾強勁的正現金流量充滿信心，認為公司在亞洲的度假村組合將成為未來數年的出色增長平台。