綠色零售債券開售　許正宇︰推動減碳融入市民日常生活中

綠色零售債券正在開售，財經事務及庫務局局長許正宇在其網上專欄「財庫論」撰文，指政府致力「讓雙碳飛入尋常百姓家」，而要達至碳中和，需要經濟全面綠色轉型，包括推動能源低碳轉型、加強綠色技術研發和推廣應用、建設綠色製造和服務體系等，並需要極大量的資源。有研究指出，全球在未來30年需要100萬億至150萬億美元的資金投入氣候相關項目，方可實現將全球暖化限制在攝氏1.5度的目標。要滙聚、引導如此大量的資金，綠色金融的作用不可或缺。

許正宇指出，政府一直以多管齊下的策略發展綠色和可持續金融，用好香港國際金融中心的地位，對內地和香港實現碳中和的目標作出貢獻，而要將綠色金融發展得更廣更深，市民大眾的普及參與是重要的一環。政府重啟首批政府綠色零售債券的認購安排，為市民提供一個回報穩定的綠色投資選擇。

他又稱，將政府綠債的投資受眾由機構投資者擴展至市民大眾，一方面能滙集資金，大力推進香港的綠色建設；另一方面，零售綠債可讓市民分享發展成果，享受穩定的投資回報，有助推動普惠發展。

許正宇稱，綠債投資除了為市民帶來投資回報，亦推動減碳融入我們的日常生活中。政府每年發布《綠色債券報告》，載述政府綠色債券資金所投入的項目的詳情、預期環境效益等資料，讓投資者和市民大眾可以更清晰、直觀地了解資金的用途及為環境帶來的影響。

香港特區政府早前公布《香港氣候行動藍圖2050》，提出2035年前碳排放量減半、2050年前實現碳中和的目標。