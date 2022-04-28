K11 MUSEA推NFT藝術作品展　逾200件作品值6億　8歲童也參與

近來NFT（非同質化代幣）掀起熱潮，K11集團旗下K11 MUSEA將於4月29日至6月19日 ，呈獻 NFT 藝術作品展「METAVISION」。

集團表示，是次展覽由滙豐贊助，並獲得策略夥伴VISA支持，帶來超過30位藝術家及藝術項目，逾200件作品按主題橫跨9個樓層透過數碼屏幕展示，展品估計總值超過26,000ETH（折合約5.99億港元）。

集團又指，當中約100 件作品更將於五月公開發售，作品價格介乎0.8ETH至1,560ETH不等。即使是初次接觸NFT的入門者，也可投入NFT藝術品市場。另外，部分NFT藝術品更會於中環𣾀豐總行大廈展出。

展出8歲童NFT作品

集團指，是次展覽中的NFT項目 Art Blocks 擁有獨特意念，收藏家可揀選自己喜歡的風格，付費後，平台會以演算法隨機生成一個獨一無二的NFT藝術品。

本地藝術家方面，年僅8歲的香港藝術家 Arthus Ng以蛇為主題創作了「Snake Overload」這個系列：一個只有蛇的世界，人類變成了蛇，其它動物都變成了動物蛇，每條蛇都擁有超能力。

Arthus認為，NFT作品顏色豐富、富有動感，比起實體作品更方便讓大眾欣賞，現時已售出逾30幅NFT作品，未來亦想成為一位NFT藝術家。

滙豐總行外牆 變戶外NFT 畫廊

另外，為推動數碼藝術鑒賞，滙豐總行外牆亦將搖身一變為香港最大戶外 NFT 畫廊，展出 K11 MUSEA NFT 展覽當中的 11 件作品。

滙豐同時將送出1,000 個環保非交易 NFT予滙豐客戶，為香港首間送出 NFT 收藏品的零售銀行。該行稱，該批 NFT 由第三方數碼平台通過區塊鏈鑄造，其能源消耗較其他傳統平台少2,600 倍，並且已購入碳信用以支持潔淨能源發展。