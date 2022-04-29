人民幣擺脫盤中跌勢　低位抽高600點　中央明言努力實現經濟目標

人民幣擺脫今早跌勢，完全收復失地。中共中央政治局剛剛召開會議，表明要努力實現全年經濟社會發展預期目標；另外，外電傳出中美兩國監管機構正就中概股美國上市問題磋商的消息，在市場持續發酵。

離岸人民幣明顯低位抽升，今早人民幣兌美元一度跌至低位見6.69水平，再創本周新低；不過接近中午，人民幣逼近6.7關口有買盤支持，匯價扭跌為升，新報6.6320水平，即是較低位抽升600點子。

另外，資金亦見流入內地股市。數據顯示，外資經滬股通及深股通轉為流入A股市場，扭轉今早流出的勢頭。最新北向資金合共錄逾38億元人民幣資金流入。至於港股方面的港股通，正值五一假期前休市。

中共中央政治局召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作，會議要求，要加大宏觀政策調節力度，紮實穩住經濟，努力實現全年經濟社會發展預期目標，保持經濟運行在合理區間，要加快落實已經確定的政策，實施好退稅減稅降費等政策，用好各類貨幣政策工具。

會議強調，要有效管控重點風險，守住不發生系統性風險底線，要堅持房子是用來住的，不是用來炒的定位，支持各地從當地實際出發完善房地產政策、支持剛性和改善性住房需求，優化商品房預售資金監管、促進房地產市場平穩健康發展。