據報中國考慮結束科技行業監管風暴　冀助發揮作用刺激經濟

《南華早報》引述消息人士報道，指中國將結束對大型科技公司的監管風暴，並讓該行業在提振經濟放緩方面發揮更大作用。

報道指，據兩名消息人士透露，中國計劃在周五的政治局會議之後，與國內大型科技公司舉行座談會。這令市場認為北京將停止對科技行業的全面監管打壓，並賦予互聯網平台更大作用以幫助支撐陷入困境的經濟。

有關的座談會定於本周六至下周三的勞動節假期後舉行。消息指，監管方將向企業高管保證，不再要求整改或處以意外罰款。

消息人士指，國內的主要大型科技公司包括阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690），以及字節跳動。

其中一位消息人士稱，最早將於本周末召開一次聯合監管會議，讓所有監管機構就北京放寬激進行動的新決定達成一致意見。

據消息指，會議將向科技公司傳達關鍵信息，是中國希望它們成長，並在受Covid-19 控制打擊的經濟之中努力發揮作用，例如通過分發消費券。

週五，國家主席習近平主持召開的政治局會議一致認為，中國將推動互聯網平台經濟「健康發展」。中央更表示，將規範對科技行業的控制，並製定具體措施支持該行業。