消費券｜陳茂波：第二階段消費券暑假發放　本周公布詳情

財政司司長陳茂波今（12日）發表網誌表示，第二階段5,000元消費券將在暑假發放，並將於本周公布發放詳情。

陳茂波提到，第一階段的5,000元消費券已在4月份發放，不過受制於當時疫情，不少零售商戶未能大力宣傳。第二階段的5,000元消費券將在暑假發放，可望為傳統黃金消費檔期帶來更大的助力。

沿用舊支付工具 毋須做登記手續

他續指，本周將公布第二階段消費券計劃的發放詳情。早前已公布新增兩家儲值支付工具營辦商，包括BoC Pay及PayMe from HSBC，連同原來的4家，包括支付寶香港、八達通、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK，令可選擇的營辦商總數增至6家。

陳茂波指，希望透過「可以轉會」的市場力量，讓消費者能享受最多的消費優惠，讓消費券能發揮更大的槓桿效應，也讓電子支付的發展能更廣、更闊、更深。若然市民選擇沿用上次收消費券的儲值支付工具，便毋須做任何登記手續，局方會自動核對之前已登記的資料，讓合資格的市民能在指定時間順利收到消費券。

陳茂波早前參與消費券宣傳片的拍攝工作。

他又指，自去年推出消費券計劃以來，主要儲值支付平台合共增加了約660萬個消費者帳戶及約13萬個商戶用家。從交易的起始已涉及數據化的操作，為零售和物流企業的數據化營運及管理、甚至升級轉型提供了非常必要且有利的條件。他認為，只要把握好這數據化應用帶來的機遇，即使經營環境出現逆風時仍有機會闖出新天地、找到新業務增長點。