首季經濟收縮4%　陳茂波﹕政府正覆檢全年增長表現　月中公布

政府昨日公布今年首季本港經濟按年收縮4%。財政司司長陳茂波指，首季經濟受到第5波疫情衝擊，導致按年收縮4%，並終止了本港經濟連續4季錄增長的走勢，勞工市場亦受到莫大壓力，失業率增至5%。惟隨著疫情已從上月起回穩，社交距離措施正逐步放寬，若疫情能保持穩定，及維持動態清零，相信經濟復蘇勢頭將可以持續。不過他預期第二季經濟仍會受到影響。

陳茂波又指出，政府正就本港全年經濟表現進行覆檢，並會在本月中時公布。

陳茂波亦表示，正全力籌備第二階段5,000元消費券，目標是在今年中時接受登記，在暑假發放。

他又指出關暫緩追租條例已在今年1月生效，相信法例可為商戶提供短期保護，提供業主及商戶就租金安排進行磋商。

陳茂波表示本屆政府接任時，政府擁有大約9,500億元財政儲備，容許政府在過去數年為應對社會訴求及提升服務，迅速調撥資源以應對危機。雖然任內政府曾出2,000億元財政赤字，惟在屆滿時財政儲備仍為9,500億元左右。按政府中期估算，預料未來5年財政儲備將回重1萬元或以上水平，相當於政府16個月開支。受到防疫抗疫工作及紓困措施的影響，本年度政府經營賬會錄得赤字，但預料在2023/24年度起的未來數年，可恢復至收支平衡。