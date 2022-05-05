美國加息｜幅度千禧年以來最急　一文看清美聯儲通脹及加息展望

美國聯儲局宣布加息半厘，是睽違二十二年來最大的升息幅度，符合市場預期。不過，宣布縮表每個月475億美元，低於此前市場預期的每個月950億美元上限。主席鮑威爾排除了未來單次加息75點子的可能性，美股投資者放下心中最大擔憂，刺激道指單日抽高逾900點，創自2020年11月以來最大單日升幅。

聯儲局日後加息策略，反映在局方對經濟、對通脹及金融市場的前景預測，以下將重點一文列出。

第一、通脹前景

鮑威爾在記者會上表示，美國通脹太高，並預告通脹可能會進一步意外地上升。一旦通脹稍有回落，美聯儲將重回季度加息。

第二、就業市場及經濟看法

鮑威爾指出，不會專注單獨的房市、股市，美聯儲會看整個金融市場的情況。至於美國經濟有可能「軟著陸」。

對於勞動力市場，他指出現時非常緊張，需求強勁，供應仍然低迷，而工資正以多年來最快速上升，但認為供需將會恢復平衡，預計將有更多人重返勞動力市場，失業率或進一步降低。

第三、加息展望

由於鮑威爾此前在IMF年會上的態度十分鷹派，市場一直擔心美聯儲會未來一口氣加息0.75厘。不過，最新鮑威爾在記者會上，表明未有積極考慮加息0.75厘。同時，又指出假設經濟和金融情況符合預期，委員會普遍認為，在未來幾次會議應該會討論各加息0.5厘