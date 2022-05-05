張敬軒建「HinsLand」元宇宙內開演唱會　創分身「HC」與粉絲互動

近年興起發展「元宇宙」，可成為虛擬與現實結合的新生態產業。英皇娛樂亦宣布與VAR LIVE旗下MetaTimes合作，正式進軍「元宇宙」，在音樂娛樂多媒體業務基礎上，提供沉浸式優質娛樂體驗，拉近藝人和粉絲之間的距離。

首個「元宇宙」項目，是為歌手張敬軒，於「The Sandbox」建立「HinsLand」，並設有張敬軒的「元宇宙Avatar」HC，與粉絲互動。

Hinsland搭建了多個場景，當中包括張敬軒虛擬角色「HC」的大宅，內有Fans Club、Meta-Avon Studio、起居室等，粉絲可以在大宅內，收到張敬軒的最新消息及動態，欣賞其私人珍藏，並與「HC」互動；張敬軒元宇宙版錄音室 MetaAvon Studio，則用以收藏他從未發表過的歌曲，粉絲也可以玩遊戲完成任務。

場地中央位置的歌劇院，也就是未來虛擬演唱會場地。除此之外，英皇娛樂還在 Hinsland設立「The Sandbox」第一間暗黑料理餐廳—「軒公餐廳」。Hinsland 裡有一棵特別設計的「櫻花樹下」，粉絲可在此誠心許願，期待願望成真。

目前正集中火力建立「HinsLand」相關「基建」，英皇娛樂集團行政總裁許佩斯估計，今年第三季可對外開放，又表示今次項目已經投資「好幾個七位數字」，是踏入元宇宙的第一步，未來將繼續拓展英皇娛樂版圖。

張敬軒就表示，近年他開始接觸數碼藝術項目，亦開始涉足NFT（Non-Fungible Token、非同質化代幣），及不時會到外國其他藝人如Snoop Dogg的元宇宙內參觀。他表示，未來會推出屬於自己的NFT項目，分享藝術創意，亦會與現實結合，包括持有NFT的粉絲，可優先購買演唱會飛、參觀其個人珍藏等，不過仍在構思階段，暫時未有詳情，目前先做好「Hinsland」。