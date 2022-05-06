港股兩萬點關口爭持　內房股受壓　碧桂園跌逾一成｜持續更新

美股周四急瀉，納指單日大跌4.99%，為近兩年最大單日跌幅。道指亦跌逾千點收市，標普500指數跌幅達3.5%。

受累於美股情緒悲觀，中概股亦告急瀉，納斯達克金龍指數大跌7.7%，。至於恒生指數ADR收報20283點，跌509點或2.45%。



【13:10】兩萬點反覆上落

港股午後跌幅維持約700點，成交額僅670億元。

內房沽壓急勁，碧桂園（2007）大跌一成，報4.85元，成交額2.67億元。旗下碧服（6098）同樣受壓，跌近一成，報28.55元。國企中海外（0688）亦難免一跌，最新挫逾7%，報23.5元。

物管股保利物業（6049）、旭輝永升（1995）亦跌8%以上。

【11:29】港股失守兩萬點

港股失守兩萬點，恒指現報19997點，挫795點或3.83%；國指挫313點或4.4%，報6804點；科指挫227點或5.35%，報4031點。

阿里巴巴﹙9988﹚挫逾7%，報89.8元，失守90元。

【10:40】港股失20200點關

恒生指數失守20200點關，跌幅超過600點，成交額逾400億元。

藍籌股幾乎盡墨，僅領展（0823）、中海油（0883）錄升幅。

內地消費板塊普遍下挫，潤啤（0291）、百威亞太（1876）跌6%；海底撈（6862）跌5.9%；九毛九（9922）同挫逾5%。

汽車股普遍捱沽，蔚來（9866）跌幅擴大，跌超12%；小鵬汽車（9868）跌近一成。

【09:20】恒指低開506點

恒生指數開報20287點，裂口低開506點，或2.44%。

重磅股皆向下，滙豐（0005）跌2.8%；友邦（1299）挫2%；騰訊（0700）跌3.7%；阿里巴巴（9988）更跌近半成。

美國證券交易委員會 （SEC） 5月4日再將88家中國企業納入自美國證交所「預除牌名單」，包括京東（9618）、拼多多、網易（9999）和嗶哩嗶哩（9626）等中概股均入列。京東今低開4%；網易跌2%；B站低開6%。