人民幣續貶值　專家稱受3項因素困擾料將下試7算　籲無須急於唱錢

美國聯儲局一如市場預期，在5月初的議息會議決定加息半厘，並宣布從下月1日起啟動縮資產負債表行動，反映出美國貨幣政策已處於緊縮期。息口走勢以及地緣政治局勢不明，投資者避險情緒進一步提高，將資金泊入美元的意欲增加，美匯更突破104，創下近20年新高。

美匯強勢反映出美元以外貨幣皆貶值，當中包括人民幣在內的亞太區內貨幣。今早人民幣中間較上日大幅低開567點子，在岸價更跌至6.7。有市場人士指出，隨著中美息差日益拉闊，以及亞太區內其他工業國貨幣亦處於弱勢下，不排除人民幣兌美元將會朝7算，甚至低見7.2水平。



人行4月下旬曾出招降外匯存款準備金率

翻查資料顯示，在今年3月底時在岸價為6.3462，離岸價處於6.35左右。可是在岸價及離岸價今日已分別失守6.72及6.76，反映出人民幣近期貶值速度相當快。

為應付人民幣走貶，人民銀行在4月25日突然宣布下調銀行外匯存款準備金率1個百分點至8%，為歷來首降外匯存款準備金率。消息公布後，人民幣匯價應聲反彈。高盛隨後更發表報告，指出有關措施可提高外匯流動性，並有助降低人民幣貶值壓力。

除人行出招外，官方媒體亦發表文章力挺，指出人民幣資產不會受到匯價因素而「褪色」，聰明錢續淨流入。

可是俄烏戰火讓地緣政局持續陷於緊張狀況，加上美國聯儲局官員對息口走勢採取較強硬態度，人民幣再次轉弱，離岸價在上周五（6日）終於失守6.7關口。

人民幣離岸價在5月9日跌穿6.76。（資料圖片）

大行紛紛降低人民幣匯率預測目標

地緣局勢及美匯處於強勢外，亞太區內多種貨幣貶值，亦為推動人民幣貶值的原因之一。獨立外匯商品分析師盧楚仁指出，日圓及韓圜近期兌美元持續貶值，因此內地亦希望透過容許人民幣適度貶值，以維持內地出口競爭力。大行渣打亦抱持有同樣的看法，指出只要難避免市場過於波動及資本外流，內地或歡迎人民幣貶值。該行指出人民幣貶值有助緩解內地經濟壓力，亦可以在外部競爭加劇情況下，增加內地出口競爭力。

不過人民幣匯價強弱，不單止影響產品在國際間的競爭力，亦會左右股市及債市等資本市場走向。由於中資股多持有人民幣資產，個別企業如內房及航空股有不少借貸為美元債務，製造業從海外入口原材料亦多以美元結算。若人民幣持續貶值，同時貶值速度較快，難免影響企業借貸及生產成本。

目前人民幣暫難擺脫弱勢，不論是大行或是市場人士，均看淡人民幣前景。其中瑞銀將人民幣年底時的預測目標，由原來的6.6降至6.9，又預料人民幣兌美元有機會在年中跌穿7算，惟年內有機會收復此關口。

渣打調低人民幣兌美元在第二及第三季末目標。（資料圖片）

星展指大幅貶值機會不高

渣打亦降低人民幣匯價，將第二季末時目標匯價由6.35降至6.7，第二季末目標則由6.4降至6.65。

盧楚仁預期人民幣兌美元有機會跌至7算，甚至7.2水平，不單止與美元強勢及亞太區內多種貨幣貶值有關，內地與美國債息倒鈎日益嚴重為另一個原因。

雖然人民幣近期處於弱勢，可是星展（香港）經濟研究部高級經濟師周洪禮日前在記者會上指出，人民幣重演2015年時大幅貶值機會不高。一方面與目前內地外匯儲備高達3.2萬億美元，等同短期外債約2倍。同時經過當年匯率制度改革後，促使目前出貨幣錯配情況有較大的轉變，所以現時人民幣貶值壓力較以往輕微。

隨著人民幣貶值，投資者應如何調整涉及人民幣的資產組合？盧楚仁指出本港市民對人民幣的投資，以敘造人民幣定期存款為主，因為相關定期存款息率較高。目前人民幣面臨下行壓力，所以投資者無須急於兌換人民幣，及敘造人民幣定期存款，除非人民銀行再次突然出招。