半島酒店首季出租率僅9%　平均可出租客房收入跌52%

大酒店（0045）公布，今年首季本港半島酒店的出租率僅9%，去年同期為30%；首季平均可出租客房收入亦僅380元，較去年同期的791元，按年跌近52%；而首季平均房租為4127元，較去年同期的2642元，大幅上升56.2%。

出租物業方面，集團首季的住宅出租率按年升2個百分點至83%，商場首季出租率按年升4個百分點至93%，辦公大樓的首季出租率按年微跌1個百分點至97%。

集團指，首季香港實施嚴格的社交距離措施，令本地市場於首季錄得的業績仍然受到重創，本港高端零售市場的表現令旗下的商用物業租金持續受壓，辦公大樓租務維持穩定，而住宅租務則欠明朗。而中國內地的封城措施也為集團業務帶來了不利影響，尤其是上海的業務，而北京業務所受的影響則較小。

集團預計，中國內地的酒店業務在今年夏季仍會面對多重的挑戰。然而，美國和歐洲市場均呈現迅速的復甦，而隨著其他亞洲地區也開始放寬旅遊限制，預期該等地區的業務也陸續回復正軌，為集團的業務帶來鼓舞和積極的作用。集團希望本港能進一步放寬社交距離措施，並對今年下半年的本地市場表現仍保持審慎樂觀。