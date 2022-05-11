消費券｜中銀香港向商戶提供QR Code及智能終端機　豁免多項費用

中銀香港配合政府派發電子消費券，為中小商戶提供BoC Bill綜合收款服務，包括二維碼貼碼（QR Code）及智能終端機兩款方案。

此外，中銀香港推出多項商戶優惠，包括豁免BoC Bill綜合收款服務年費、開戶費及商戶主掃手續費等，協助受疫情影響的中小商戶以低成本受理電子支付。

商戶可通過BoC Bill收取近20種不同支付工具，包括BoC Pay和4種消費券支付工具，以及處理銀聯、Visa、MasterCard、JCB、Discover、Diners 等各種銀行卡支付、轉數快收款服務等。

商戶可因應本身的經營模式及規模，選擇使用BoC Bill貼碼或智能終端機方式收款。如選擇使用BoC Bill貼碼方案，商戶只需向顧客展示二維碼，只要顧客掃瞄該二維碼，款項將存入商戶賬戶，無需安裝收款設備或連接專線，適合小型商店使用；如選擇通過BoC Bill智能終端機收款，該終端機可處理收款、退款等。兩種方案均提供電子報表，方便商戶隨時隨地核對賬目及進行銷售分析，節省人手點算現金及入數。

滙豐銀行旗下的PayMe from HSBC及中銀香港（2388）旗下的BoC Pay早前獲政府甄選協助推行第二階段消費券計劃。