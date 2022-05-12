美國通脹「未退燒」　拜登研減關稅　經濟師料不足以改變加息步伐

美國最新通脹「未退燒」，4月份CPI按年上漲8.3%，雖然較3月的8.5%的增幅有所回落，但是回落幅度令市場失望。數據公布後，觸發美股昨晚單日轉向由升轉跌，道指高位回吐近800點。

美國通脹高企，成股市急挫元兇，日前美國總統拜登表明，要將壓通脹視為國內首要任務，並提出研究削減對華關稅。專家分析指出，眼下美國的確有機會調整關稅，不過對於壓抑本土通脹，未能起立竿見影之效，因此相信聯儲局的加息步伐，仍維持進取。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷指出，現時能源價格、地緣政治等因素下，美國通脹的回落幅度料有限，未會影響到美聯儲加息及收水步伐。（受訪者提供）

通脹見頂成共識 重點是回落速度

美國勞工統計局公布數據顯示，美國CPI按年上漲8.3%，高於市場預期的8.1%。不過，今次已經是自去年8月以來，CPI首次增速低於前月。

美國通脹在今年「見頂」是市場廣泛預期的事，不過關鍵在於回落幅度，是否足以令聯儲局改變加息立場或步伐。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷接受訪問時指出，考慮到能源價格、地緣政治等因素下，美國通脹的回落幅度料有限，未會影響到美聯儲加息及收水步伐。

巴克萊美國經濟學家 Pooja Sriram 表示，投資者不應對通脹見頂過於興奮，因為重要的是通脹水平下降的速度。總體來看，整體美國通脹很難回落，因為能源價格的部分波動高。要令到美聯儲相信通脹回落，數據上需要得到一個非常疲弱的核心 CPI增長。

美國總統拜登表明，要將壓通脹視為國內首要任務，並提出研究削減對華關稅。（AP）

三大因素判斷 通脹會否見頂

市場重視美國通脹的升勢，因為是聯儲局加息進取與否的決定性因素，將影響環球資金流向趨勢。眼下市場關注三大方向，包括中美關稅、油價升勢喘定，以及高基數效應，會否令美國通脹水平見頂回落，從而令美聯儲放慢加息收水步伐。

首先在中美關稅問題上，美國總統拜登指出，和幕僚正在權衡，是否會透過取消上任總統特朗普針對中國進口商品的部分關稅，以此控制美國當地不斷上漲的物價，不過尚未做出具體決定。他指出，整個美國的家庭都正受到通脹的傷害，通脹是他在國內的首要任務。正研究撤銷關稅可能造成的影響。

吳卓殷認為，考慮到現時中美的政治貿易關係，各界都關注中國在西方國家聯手制裁俄羅斯的問題上，所持的取態及角色，對於美國會否大規模削減對華關稅，抱有懷疑。（資料圖片）

吳卓殷認為，考慮到現時中美的政治貿易關係，各界都關注中國在西方國家聯手制裁俄羅斯的問題上，所持的取態及角色，對於美國會否大規模削減對華關稅，抱有懷疑。相信美國有機會部分削減對華關稅，但是不大可能會是大規模的削減，或是長期性的減稅。

回看美國對中國加徵關稅，始於2018年特朗普執政時代。當時分開多次對中國進口商品加徵關稅，涉及合共3700億美元產品，部分關鍵技術貨品關稅高達25%。

不過，對華關稅政策並非一成不變，美國亦有將部分商品，納入排除清單上，亦即是部分削減關稅。例如在2020年2月，對於被額外加關稅的約1200億美元中國商品，美國將進口關稅稅率由15%下調至7.5%。

減稅得益未必100%轉移消費者

吳卓殷認為，由於部分貨品的關稅達到25%，因此一旦削減，相信成本的跌幅是明顯的。不過即使企業的部分進口貨品獲得關稅豁免，也要留意企業會否100%將節省到的關稅成本轉嫁。因為現時美國經濟復甦，就業工資上升的環境下，貨品定價權在企業身上，而不是消費者身上，認為最終關稅削減對通脹的影響，未必如市場預期一樣明顯。

分析認為，國際油價升勢暫止步，不過與去年同期比較，價格的升幅仍然相當巨大，因此仍會令美國通脹率繼續明顯上升。（資料圖片）

過去一年國際油價的升勢，一直是環球通脹升溫的主因。當中紐約期油自去年12 月起，至今創下連續五個月的升浪。不過，近期升勢略見喘定，在3月份升至高位見130美元後，油價未見進一步突破，反而明顯回落至100美元左右。

吳卓殷認為，國際油價按月升幅雖然趨向穩定，不過與去年同期比較，能源價格的升幅仍然相當巨大，因此仍會令美國通脹率繼續明顯上升。

料通脹次季回落至7.7% 不足以放慢加息

第三、美國通脹在去年6月開始，突破5%關口，其後持續攀升至高位見8.5%，屢創四十年高。踏入今年中，在基數效應下，吳卓殷表示，相信今年年中美國通脹會見頂，該行估計美國通脹在第二季會回落至7.7%，全年的通脹水平料為7.1%。

因此，綜合而言，他認為美國通脹見頂，加上近期的外圍事件發展及能源走勢，尚未足以影響到美聯儲今年的加息及縮表步伐。現時估計美國會在6月再度加息半厘，並在7月份再加息25點子。即是至今年7月份，聯儲局料會連續四次在會議上宣布加息，加息幅度累計達到1.5厘。