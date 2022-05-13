中電總監阮蘇少湄接任香港總商會主席

中電控股總監阮蘇少湄當選香港總商會新一屆主席，接替已服務兩年、宣布卸任的王冬勝。

阮蘇少湄當選後表示：「很榮幸能獲選總商會主席，在當前充滿挑戰的經濟環境，主席這個角色實在任重道遠。隨着第五波疫情受控和社交距離限制逐步放寬，我們將致力協助香港經濟復蘇，並鞏固我們的國際競爭力。」

剛卸任本會主席的香港上海滙豐銀行主席王冬勝感謝總商會會員在過去兩年的支持和信任。他表示總商會在其任內向政府提出不少務實可取的方案，務求提升香港的競爭力，同時扶助企業渡過疫情難關。

總商會於5月13日傍晚召開周年會員大會，隨後新理事會即舉行首次會議，選出正副主席。安永香港及澳門區主管合伙人陳瑞娟獲選常務副主席。

長和主席兼集團聯席董事總經理李澤鉅，及會德豐主席兼常務董事吳宗權連任副主席，而新當選的副主席為太古主席白德利。

理事會為總商會最高管理層，今年共有六位理事空缺需要填補，而其中三位在周年會員大會上獲選連任，他們分別為安永香港及澳門區主管合伙人陳瑞娟、會德豐有限公司主席兼常務董事吳宗權，以及啟東電線電纜有限公司總經理于健安。

有榮副主席霍啟山、新創建執行董事兼行政總裁馬紹祥及暉星（香港）主席及行政總裁伍俊達當選理事。